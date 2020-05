Zdravotnické úřady v Rusku dočasně zakázaly používání zařízení pro umělou ventilaci Aventa-M vyrobená po 20. dubnu letošního roku. Přistoupily k tomu poté, co dva tyto přístroje vybuchly a podle vyšetřovatelů zabily šest pacientů nakažených koronavirem. Ke stejnému kroku přistoupily i úřady ve Spojených státech. Tyto přístroje totiž byly součástí ruské humanitární dodávky počátkem dubna. Tehdy do New Yorku Kreml poslal vojenské letadlo s ochrannými prostředky a několika desítkami ventilátorů. Američané včera oznámili, že ruské ventilátory nikdy nezapojili, protože pracují pouze na napětí 230 V, zatímco v USA je v síti napětí 120 V.