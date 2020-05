Zpomalovače hoření, které se přidávají do některých černých plastů v elektronice, se mohou po recyklaci dostávat do dětských hraček. Jejich negativní dopad na zdraví lidí je podle nové mezinárodní studie zřejmý. Problematické jsou hlavně bromované dioxiny, které poškozují vývoj mozku, škodí imunitnímu systému, zvyšují riziko rakoviny a narušují funkci štítné žlázy. Týkat se to může zejména necertifikovaných hraček z Číny.