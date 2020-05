Zrádci, kteří zapomněli, kdo je osvobodil. / Imperialisté, kteří nás stále považují za svou kolonii. To je nejčastější vyznění znepřátelených stran − ruské a české − v diskusích na sociálních sítích. Jistý ruský akademik označil pražské komunální politiky za dědice odkazu Reinharda Heydricha a předpověděl jim stejný konec. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu na ně navrhl vydat zatykač. Čeští politici, včetně premiéra Andreje Babiše, to označují za nepřípustné vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Ministerstvo zahraničí ústy ministra Tomáše Petříčka vyzvalo k česko-ruským konzultacím ohledně péče o památníky a ruská strana na to kývla. Pokud k nim skutečně dojde, bylo by si dobré uvědomit, jaká je motivace ruské strany a jaké má kořeny. Jinak se budeme v začarovaném kruhu vzájemných urážek a obvinění pohybovat ještě dlouhá desetiletí.