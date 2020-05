Chcete vidět mrtvé bojovníky Islámského státu?" Zhruba dvanáctiletému klučinovi z Mosulu na jaře 2017 svítily oči, když mě a fotografa Jakuba Plíhala "provázel" s několika dospělými ulicemi města, o které v té době válčila irácká armáda a Islámský stát (IS). Vily, které si po dobytí Mosulu v roce 2014 zabrali příslušníci teroristické organizace, stály opuštěné s rozpadlými zdmi a střechami po náletech. Všude se válely vraky aut, zdálky zněla střelba. Nadšený chlapec přistoupil k hromadě plechů a koberců a začal je sundávat. Když jsme spatřili mračna hmyzu a much, bylo jasné, co uvidíme. Mrtvola bojovníka Islámského státu byla už ve značném rozkladu. Na uniformě ale stále šla rozeznat černo-bílá vlajka IS. Vedle pod vilou ležel další muž. Spadl na něj balkon, zřejmě ve chvíli, kdy prchal před bombardováním. Přičinlivý klučina ale volal, že má ještě něco zajímavého. Zaběhl za zeď a vytáhl rakety odpalované z ramene. Nepoužité, jako nové. "Vyfoťte mě," smál se.