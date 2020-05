Fiktivním městem Lost Heaven se znovu rozezní samopaly amerických gangsterů třicátých let. Vrátí se hlavní hrdina, bývalý taxikář Tommy Angelo, i jeho následovníci, branec americké armády Vitto Scaletta nebo veterán vietnamské války Lincoln Clay. Všichni se mají objevit v pokračování nejúspěšnější české herní série Mafia. Naznačují to uniklé snímky z nové verze videohry i informace ratingových agentur z Koreje, Tchaj-wanu či Brazílie, které u počítačových her před uvedením na trh stanovují, od jakého věku je vhodné dané hry hrát.