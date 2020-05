Šéfka komise Ursula von der Leyenová už dříve prohlásila, že se s novým koronavirem "musíme naučit žít, protože jen tak nezmizí". Komise nyní chce, aby země EU při otevírání hranic nikoho nediskriminovaly. Až se tedy Česko otevře turistům například z Rakouska, mělo by to udělat i pro všechny další státy EU, jejichž epidemiologická situace bude stejná jako ta rakouská. Nakonec ale bude na každé zemi unie, pro co se rozhodne − doporučení komise nejsou právně závazná.