Navzdory pandemii nového koronaviru není důvod, aby se lidé vzdali své pravidelné letní dovolené v zahraničí, ujišťuje Evropská komise. Přišla s návrhem doporučení, na jejichž základě by měly členské země Evropské unie otevírat své hranice pro turisty. A to tak, aby na dovolenou mohlo odjet co nejvíc lidí a přitom to stále bylo bezpečné. "V létě rozhodně budeme mít turistickou sezonu, i když s bezpečnostními opatřeními a omezeními," prohlásil eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.