Dva týdny karantény po příjezdu do země jsou blbost, kterou nikdo neuhlídá. To není moudro zaslechnuté na čerstvě otevřených hospodských zahrádkách v Česku, ale názor Michaela O'Learyho, šéfa nízkonákladových aerolinek Ryanair. Jeho firma se chce na začátku července dostat na 40 procent svých letů před pandemií. "Hotely se budou předhánět, kdo nabídne nižší ceny, a lidé se tam musí nějak dopravit. A my jsme nejlevnější," pravil svým tradičním otevřeným stylem manažer na úterní virtuální konferenci deníku Financial Times.