◼ EVROPSKÁ UNIE

Kvůli viru přidá unie peníze chudším regionům

V příštím sedmiletém rozpočtu Evropské unie bude více peněz na kohezní politiku, tedy pro chudší země a regiony. Část zamíří do oblastí nejpostiženějších koronavirovou krizí. Vedle masivních investic do oživení ekonomiky či podpory zdravotnictví bude návrh počítat i s novými příjmy. V Evropském parlamentu to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která poslancům představila některé obrysy plánu obnovy ekonomik.

◼ ČESKO

Agentura bude moci dát dotace do sportu už letos

Národní sportovní agentura bude moci rozdělovat dotace sportovním organizacím už letos, nebude muset čekat na příští rok. Na náhrady majitelům a provozovatelům sportovišť by mohla dostat z vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu korun. Mimořádné příspěvky mají klubům pomoci překonat dopady epidemie koronaviru. Předpokládá to vládní návrh zákona, který schválil Senát. Nyní jej dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

◼ ČESKO

Lety nad Českem se propadly o 83,5 procenta

V dubnu se v českém vzdušném prostoru naplno projevila současná koronavirová krize. Kvůli omezení většiny leteckých linek dispečeři během měsíce odřídili jen 12 125 letů, což je meziročně zhruba o 83,5 procenta méně. Na Twitteru to uvedlo Řízení letového provozu. V květnu se zatím provoz mírně zvyšuje. Společnost kvůli krizi očekává letos ztrátu až 1,2 miliardy korun, loni měla zisk 238 milionů korun.

◼ ČESKO

Senát požádá vládu o analýzu dopadů epidemie

Horní komora parlamentu si zřejmě vyžádá od vlády podrobnou analýzu šíření epidemie koronaviru a dopadů vládních opatření. Kabinet ji má předložit horní komoře do konce května. Zpřístupnění dat podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) pomůže rychlejšímu překonání současné krize. Kabinet byl kritizován za to, že opatření přijímal na základě momentálních požadavků a bez prověření, jaké budou mít jeho rozhodnutí důsledky.

"

Prohospodařila se reálná šance na skutečně nový systém plánování a povolování staveb.

Jan Kasl

Podle předsedy České komory architektů předložené znění návrhu stavebního zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování.

◼ ČESKO

Senátoři požadují odložit rozšíření EET do roku 2023

EET by se mělo podle Senátu fakticky rozšířit na další odvětví až koncem června 2023. Horní komora tak na popud svého hospodářského výboru doplnila vládní předlohu, která má kvůli opatřením proti epidemii koronaviru přerušit užívání EET do konce letošního roku. Nyní bude na sněmovně, zda na delší odklad spuštění EET pro řemeslníky, lékaře či advokáty přistoupí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s tím nesouhlasila.

◼ USA

Šéf Fedu varoval před útlumem ekonomiky USA

Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell varoval, že Spojené státy by v důsledku koronavirové krize mohly čelit dlouhodobějšímu hospodářskému útlumu. Vyzval Kongres a Bílý dům k dalším rozpočtovým výdajům ke zmírnění dlouhodobých ekonomických škod. Zároveň slíbil, že také Fed bude pokračovat v podpoře ekonomiky. Kongres již na boj s dopady koronavirové krize uvolnil téměř tři biliony dolarů (skoro 76 bilionů korun).

◼ ČESKO

Ekonomika podle odhadů klesla o tři procenta

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně i mezičtvrtletně vykázala pokles i přesto, že opatření proti šíření koronaviru omezila ekonomickou aktivitu až v druhé půlce března. Analytici v průměru odhadují meziroční pokles ekonomiky v prvním čtvrtletí zhruba o tři procenta a mezičtvrtletní o 4,3 procenta. Český statistický úřad zveřejní první předběžný odhad vývoje HDP za první čtvrtletí v pátek 15. května.

◼ ČESKO

Maláčová navrhuje snížení platů ústavních činitelů

Ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD) navrhne v souvislosti s očekávaným hospodářským poklesem snížení platů ústavních činitelů. Platová základna by měla dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Opoziční strany hovoří v souvislosti s návrhem o populismu či snaze odvést pozornost od problémů ministerstva práce. Připomínají své starší podobné návrhy a podivují se, proč pro ně sociální demokraté nehlasovali.

◼ ČESKO

Vědci navrhli vylepšení molekulárních strojů

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR s kolegy z Univerzity Karlovy a University of Colorado navrhli postup pro vylepšení přípravy molekulárních strojů. Objev může mít v budoucnu využití v optice či nanoelektronice. Výzkumníci připevnili na povrchu pevného nosiče pravidelnou dvourozměrnou vrstvu z tzv. molekulárních spínačů. Poté ověřili, že uspořádání do jedné vrstvy nebrání molekulám v přepínání světelným či tepelným zářením.

◼ ČESKO

Práce z domova přinesla pokles produktivity

Dlouhodobé přesunutí všech pracovníků na home office přineslo podle analýzy poradenské společnosti Moore Czech Republic některým českým podnikům nižší výkonnost. Během prvního měsíce se produktivita pracovníků snížila v průměru o desetinu, po dvou měsících práce z domova pokles dosáhl 30 procent. Domácí podmínky jsou podle analýzy rovněž rizikem pro kybernetickou bezpečnost a mnohdy formálně znemožňují práci s citlivými daty.

◼ ČESKO

Zemřel český cestovatel Miloslav Stingl

Šestnáctkrát objel zeměkouli, navštívil přes 150 zemí, v zahraničí strávil více než 20 let. Slavný český cestovatel a etnograf Miloslav Stingl, který zemřel v noci z pondělí na úterý ve věku 89 let, patřil i k nejplodnějším spisovatelům: napsal 42 knih v celkovém nákladu téměř 17 milionů výtisků, které jsou hojně překládány a vydávány v zahraničí.

◼ ČESKO

Školy mají zkusit vysvědčení se slovním hodnocením

Školy mají podle zakladatele společnosti Scio Ondřeje Šteffla letos jedinečnou příležitost vyzkoušet si uzavření klasifikace pomocí slovního hodnocení, i když to nikdy dříve nedělaly. Umožní jim to vyhláška ministerstva školství, podle které se při sestavování vysvědčení nemusí držet svých běžných pravidel pro klasifikaci. Podle Šteffla poskytuje kvalitní slovní hodnocení větší přehled o dovednostech a pokrocích dítěte než známky.

"

Odhad celkového poklesu knižního trhu letos o 30 procent se bohužel jeví jako střízlivý.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů požádal ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) o osvobození knih od DPH, zatím do konce roku 2021.

◼ ČESKO

Liberečtí vědci chtějí použít 3D tisk na stavby

Robotické rameno pro 3D tisk ve stavebnictví vyvíjejí na Technické univerzitě v Liberci. Zařízení, které umožní výrobu rozsáhlých či vícepodlažních budov přímo na staveništi, se chystají patentovat. Řekl to mluvčí univerzity Radek Pirkl. Přestože je 3D tisk stále rozšířenější, jeho využití ve stavebnictví je zatím ve fázi experimentů. Třeba v Českých Budějovicích by ale měl do léta vyrůst prototyp 3D tištěného domku Prvok ze speciálního betonu.

◼ ČESKO

Plzeňský kraj přebírá zelené autobusy na Šumavě

Plzeňský kraj převezme od června dopravní obsluhu na Šumavě. Bude zajišťovat každodenní letní provoz hromadné dopravy na území CHKO a Národního parku Šumava, takzvaných zelených autobusů. Dohodl se na tom se správou národního parku, která je provozovala v minulých 24 letech. Spoje budou jezdit od 14. června do 30. září na trasách Špičák−Kvilda a Horská Kvilda − Bučina. Financovat je bude park ve spolupráci s Plzeňským a Jihočeským krajem.