Umíte si představit, že do příležitostné spekulace vstoupíte se dvěma miliony korun na účtu a ještě ten den jste v minusu takřka čtvrt miliardy? Přitom jste žili v pevném přesvědčení, že nejhorší, co se může stát, je ztráta všech vložených peněz. Přesně tohle je případ malého investora do akcií, který využil lákavé příležitosti, jež se ke konci dubna objevila na trhu s ropou. Jeden barel nenahraditelné suroviny, který ještě na konci roku stál šedesát dolarů, se najednou dal koupit za dvacet zelených bankovek. Tím to nekončilo. Cena kontraktů s doručením hned následující měsíc stále klesala. Brzy stál barel tři dolary. Pak 50 centů. Kdo by odolal. Spekulant, o jehož příběhu informovala agentura Bloomberg, to nedokázal a dal příkaz k nákupu. Cena mířila ještě níž, až přišla životní příležitost: barel ropy, tedy takřka 160 litrů, byl k mání za neuvěřitelnou cenu jednoho centu. Na tom se přece nedá prodělat!

Ovšem ještě ten den dostal od obchodníka, přes jehož platformu nakupoval, zprávu, že dluží devět milionů dolarů. Ropa typu WTI totiž poprvé v historii z technických důvodů, o nichž nemá ani solidně ekonomicky vzdělaný člověk ponětí, klesla pod nulu, na minus 37,3 dolaru za barel. Z cenného aktiva byl najednou kámen u krku. Myslel jsem, že přijdu úplně o všechno, svěřil se novináři 30letý investor.