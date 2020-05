Na jedné straně přiškrtila bezpečnostní opatření kvůli koronaviru americkou ekonomiku, na druhé straně sílí i za oceánem tlak na jejich uvolnění. Spojené státy tak řeší podobný problém jako většina zemí zasažených pandemií. Před rychlým uvolňováním restrikcí ale varují zdravotníci a upozorňují na riziko nového rozmachu nemoci.

"Pokud bychom některé oblasti otevřeli předčasně, obávám se, že bychom viděli nová ohniska nákazy. Následky by mohly být velmi vážné, zbytečná strádání a úmrtí," prohlásil Anthony Fauci, ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, v úterý během videokonference se členy amerického Senátu.

Fauci je klíčovým expertem zvláštního týmu Bílého domu pro boj s pandemií. Podílel se na formulaci kritérií, která se mají splnit, než bude možné restrikce rušit. Přesto ale ve stejné chvíli, kdy Fauci v úterý varoval před rychlým uvolňováním, prezident Donald Trump veřejně podpořil podnikatele Elona Muska, který se navzdory zákazu úřadů rozhodl v kalifornském Fremontu znovu otevřít výrobu vozů Tesla.

"Kalifornie by měla nechat Teslu a Muska otevřít továrnu, TEĎ. Může se to udělat rychle a bezpečně," napsal Trump na Twitter. Okres Alameda, kde sídlí zmíněná továrna, je ale v počtu nakažených i mrtvých jedním z nejpostiženějších míst Kalifornie. Proto tamní úřady zatím nechtějí uvolnit restrikce, i když v jiných místech Kalifornie se už zmírňují.

Spor mezi Trumpem a jeho zdravotními experty a zároveň mezi místními úřady a byznysmeny je projevem obecného střetu dvou zcela odlišných pohledů a přístupů. Prezident Trump tvrdě tlačí na co nejrychlejší otevření ekonomiky. Jeho motivy jsou především politické. Před výbuchem pandemie byla silná, rostoucí ekonomika s rekordně nízkou nezaměstnaností na hranici 3,5 procenta jeho nejlepší kartou do listopadových prezidentských voleb.

Tento argument je teď v troskách, za necelé dva měsíce, od poloviny března, nezaměstnanost raketově vystřelila na 14,7 procenta a data za druhé čtvrtletí zcela jistě potvrdí, že ekonomika USA upadla do recese. Trumpovou nadějí je, že by se do listopadových voleb mohly objevit první známky oživení. A on by mohl tvrdit, že pokud mu dají voliči opět důvěru, dokáže hospodářství postavit na nohy.

Odráží to nový spot Trumpovy předvolební kampaně. Pod sloganem "Největší americký comeback" v něm Trump říká: "Vybudovali jsme největší ekonomiku, kterou svět kdy viděl, a uděláme to znovu." Ve svých veřejných projevech začal ještě propagovat heslo "Na cestě k velikosti", které evokuje, že současný propad už teď přechází v oživení.

Trumpovým problémem ale je, že ani v americkém prezidentském systému nemá tak silné pravomoce, aby si vynutil uvolnění restrikcí. V rukách je mají guvernéři jednotlivých států a na nižší úrovni si regule navíc určují okresy a města. Trump tak na jedné straně hlasitě podporuje guvernéry, samosprávy a byznysmeny, kteří stejně jako on volají po otevření ekonomiky. Na druhé straně jde tvrdě proti těm, kdo s rychlým rušením bezpečnostních opatření čekají.

"Osvoboďte Minnesotu! Osvoboďte Michigan!" podporuje Trump na Twitteru protesty proti přetrvávajícím restrikcím, které na různých místech USA už dva týdny organizují občanští aktivisté a podnikatelé. A naopak kritizuje demokratické guvernéry zmíněných států, že podle něho odmítají vyslyšet vůli občanů.

Před prezidentskými volbami Trump celou věc rámuje jako zásadní politický spor.

"Demokraté postupují pomalu, všude v USA, z politických důvodů," kritizoval v úterý demokratického guvernéra Pensylvánie Toma Wolfa. Ten podle něj "politikaří", když chce držet restrikce.

"Kdyby bylo na demokratech, čekali by až do voleb," naznačuje Trump, že demokraté záměrně brání možnému otevření ekonomiky, aby poškodili jeho šance.

Pensylvánie přitom patří k více než 30 státům USA, které ke konci tohoto týdne alespoň částečně restrikce zmírní. Guvernér Wolf se pouze postavil proti záměru několika okresů, jejichž vedení by chtělo postupovat ještě rychleji. Uvolňovat bezpečnostní opatření chce i Andrew Cuomo, demokratický guvernér vůbec nejvíce zasaženého státu New York.

Ale i Cuomo upozorňuje, že to nemůže být celoplošné, nýbrž místo od místa. Do méně zasažených okresů na severu státu se už vrací ekonomický život. Zatímco New York City, město, které jinak "nikdy nespí", se bude vzpamatovávat mnohem déle. Například divadla na Broadwayi zůstanou zavřená nejméně do září.

Ve středu bylo v USA takřka 1,4 milionu potvrzených případů nákazy a více než 82 tisíc obětí. Do záchranných ekonomických opatření na pomoc občanům a byznysu, na kterých se shodli demokraté a republikáni, už Kongres a Bílý dům uvolnily dohromady tři biliony dolarů.

Současný pokus demokratů v Kongresu, aby pomoc pokračovala další, obdobně masivní finanční injekcí, ale už republikáni a Trump odmítají.

Je zřejmé, že i to se už stane předmětem politického boje před podzimními prezidentskými a kongresovými volbami.

Ekonomické předpovědi v tuto chvíli ovšem nepodporují Trumpovu naději, že ekonomika by se mohla po propadu zase rychle zvednout. Spíše než ostré V bude mít podle ekonomů recese průběh delší, ve tvaru vlnovky loga firmy Nike. Podle odhadu Deutsche Bank se americká ekonomika letos propadne o 7,1 procenta a ke svému výkonu z doby před pandemií se vrátí nejdříve v roce 2022.