Při pohledu na kurz bitcoinu to v posledních dvou letech vypadalo, že má nejstarší digitální měna světa to nejlepší už za sebou. Rekordu z prosince 2017, kdy se prodávala za více než 20 tisíc dolarů, se od té doby bitcoin vůbec nepřiblížil. Teď to ale vypadá, že ho opět čeká vlna výrazného posilování. Analytici se shodují na tom, že bitcoin v příštích měsících dosavadní rekord překoná.