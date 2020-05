Americký výrobce elektromobilů Tesla začal v pondělí obnovovat produkci v kalifornské továrně. Stalo se tak v rozporu s nařízením místních úřadů, které se snaží bojovat proti šíření koronaviru.

Kalifornská továrna je jediným závodem Tesly na výrobu elektromobilů ve Spojených státech a zaměstnává přes 10 tisíc lidí. V důsledku koronavirové krize byla uzavřena od 23. března. Šéf podniku Elon Musk před obnovením výroby na svém twitterovém účtu napsal, že bude na montážní lince se všemi ostatními. "Pokud bude někdo zatčen, žádám, abych to byl pouze já," zdůraznil Musk. Již o víkendu pohrozil přesunem ústředí podniku z Kalifornie do Texasu či Nevady. Americký prezident Donald Trump v úterý vyzval Kalifornii, aby Tesle obnovení výroby v továrně umožnila. "Kalifornie by měla nechat Teslu a Elona Muska otevřít tuto továrnu. Lze to udělat rychle a bezpečně," napsal Trump na Twitteru.