Seznam míst, na kterých by v Česku mohly vyrůst nové přehrady, je od tohoto týdne o 31 položek delší. Nové lokality zveřejnil ministr zemědělství Miroslav Toman a ujistil přitom, že starostové dotčených obcí se zařazením do výčtu souhlasili. Minimálně v případě jedné lokality to ale není pravda. Proti nádrži, která by mohla vzniknout v jeden a půl kilometru dlouhém podkrkonošském údolí potoka Zlatnice mezi Bělou u Pecky a Stupnou, mají starostky obou obcí ostré výhrady.