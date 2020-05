Až se poslední květnové pondělí znovu otevřou školy, syn Kamily H. ze severních Čech se do lavice nevrátí. "Vzhledem k tomu, že máme v domácnosti prarodiče, posílat ho do školy zatím nebudeme," říká matka prvňáka s odkazem na to, že senioři patří ke skupinám nejvíce ohroženým novým typem koronaviru. Kamila H. podniká, její manžel je zaměstnaný. Očekávají, že když jeden z páru zůstane se synem doma, budou mít i nadále nárok na ošetřovné.