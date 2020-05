◼ ČESKO

HDP letos klesne, poroste až od příštího roku

Česká ekonomika v letošním roce kvůli dopadům koronaviru klesne o 7,6 procenta. Příští rok by měla stoupnout o 5,8 procenta. Ukazuje to průzkum ministerstva financí na základě prognóz 13 odborných institucí. V letech 2022 a 2023 by měl růst ekonomiky být kolem 2,5 procenta. Ke zhoršení výhledu světového hospodářství pravděpodobně přikročí Mezinárodní měnový fond, protože koronavirová krize má na řadu ekonomik větší dopad, než se předpokládalo.

◼ ČESKO

Ministerstvo vyčíslilo pomoc ekonomice na více než bilion

Celková přijatá opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady koronaviru činí 1,13 bilionu korun, tedy 20,4 procenta hrubého domácího produktu. Aktualizovaný přehled zveřejnilo ministerstvo financí. Někteří ekonomové vyčíslenou podporu kritizují nebo zpochybňují. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská uvedla, že slibovaná vládní pomoc je mnohonásobně vyšší než reálná. Činí jednotky desetin procenta HDP místo slibovaných 20 procent.

◼ ČESKO

Stát uspěl v miliardových arbitrážích s Fischerem

Ministerstvo financí uspělo ve dvou arbitrážích zhruba za 10 miliard korun, které vedl proti státu podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer. První se týkala údajného pochybení v insolvenčních řízeních z let 2005 a 2006. Druhá řešila situaci, kdy Česko podle Fischera řadou nesprávných úředních rozhodnutí a jednání neochránilo jeho investice během jeho vytěsnění z akciové společnosti CK Fischer.

◼ ŠPANĚLSKO

Covid-19 překonala nejstarší Španělka ve 113 letech

Z nemoci covid-19, která je nejnebezpečnější pro seniory a lidi s podlomeným zdravím, se vyléčila i nejstarší Španělka. Ve svých 113 letech, které oslavila 4. března, překonala María Branyasová nákazu, jež se u ní potvrdila minulý měsíc. Mezi těmi, kdo nákazu v zemi překonali, je více stoletých. Minulý měsíc média informovala o stosedmileté ženě z Andalusie, která se uzdravila z covidu-19 a jako dítě na začátku 20. století navíc prodělala i španělskou chřipku.

"

Úroveň přepravy se nevrátí ke 100 procentům. Nebude to ani 25 procent. Možná koncem roku se přiblížíme 50 procentům, čemuž se letecké společnosti budou muset přizpůsobit.

Dave Calhoun

šéf firmy Boeing

◼ ČESKO

Domácnosti samoživitelů jsou v krizi nejohroženější

Ekonomicky nejohroženější jsou v současné situaci domácnosti samoživitelů, tedy jednoho rodiče s dětmi. Více než polovina z nich nepokryje nečekané výdaje, sedm procent bojuje s nedoplatky, uvádí se v analýze investiční společnosti Wood & Company. Další ohroženou skupinou jsou senioři nad 65 let − čelit neočekávaným finančním výdajům jich nedokáže 40 procent. Český průměr je přitom necelá čtvrtina domácností.

◼ ČESKO

Agrosalon Země živitelka se letos konat nebude

Výstaviště České Budějovice zrušilo kvůli omezením spjatým s koronavirem mezinárodní agrosalon Země živitelka. Ztráta v tržbách bude podle předsedy představenstva Mojmíra Severina přes 50 milionů korun. Akce se měla konat 27. srpna až 1. září. Uskuteční se ale až příští rok od 26. do 31. srpna. U dalších letošních akcí, které muselo výstaviště kvůli pandemii zrušit, odhaduje ztrátu na tržbách na 20 milionů korun.

◼ ČESKO

Senát bude chtít delší odklad rozšíření EET

Rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) by podle senátního hospodářského výboru mělo být odloženo do konce června 2023. Senát o doporučení výboru rozhodne dnes. Vláda ve sněmovně prosadila odklad do konce letošního roku v souvislosti s epidemií koronaviru, opoziční snahy o delší prodloužení či zrušení EET odmítla.

◼ ČESKO

Vznikne škála pro hodnocení epidemie v regionech

Ústav zdravotnických informací a statistiky připravuje desetibodovou škálu, podle které bude možné hodnotit stav epidemie covidu-19 v jednotlivých regionech. V České televizi to uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, který je koordinátorem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých proti šíření epidemie. Škála má usnadnit srozumitelnost přijímaných či uvolňovaných opatření vůči veřejnosti.

◼ ČESKO

Popíjet v parku bude v Brně opět legální

Posedět na lavičce v parku nebo na náměstí v centru Brna s pivem nebo jiným alkoholickým nápojem už od konce května nebude zakázané. Brněnští zastupitelé schválili uvolnění vyhlášky, která v Brně omezuje pití alkoholu na veřejnosti. Konzumace alkoholu ale nadále bude zakázaná například v parku před Janáčkovým divadlem, v parcích v okolí kostelů nebo ve vnitroblocích obytných domů.

◼ ČESKO

Libušín čeká otevření v polovině července

Rekonstrukce chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech je u konce. Veřejnosti by se měla otevřít po několikaleté rekonstrukci ve druhé polovině července. Chata postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče vyhořela v noci na 3. března 2014, sloužila jako jídelna. Objekt společně se sousedním hotelem Maměnka spravuje Národní muzeum v přírodě, které nyní hledá nájemce obou objektů.

◼ ČESKO

Příměstská doprava kolem Prahy se vrací do normálu

Příměstská doprava mezi Středočeským krajem a Prahou se vrátí do běžného režimu od začátku příštího týdne, autobusy zajišťující dopravu do škol již dnes. Informovala o tom organizace Ropid, která má na starosti hromadnou dopravu v metropoli. Od pondělí to bude znamenat zkrácení intervalů příměstských vlaků, obnovení spoje z Roztok do Hostivaře a úpravy provozu dalších linek do Středočeského kraje.

◼ ČESKO

Jurečka povede Spojence − Koalici pro Olomoucký kraj

Lídrem společné kandidátky Spojenci − Koalice pro Olomoucký kraj, kterou před podzimními krajskými volbami uzavřeli KDU-ČSL, TOP 09, Zelení a ProOlomouc, se stal předseda lidovců a poslanec Marian Jurečka. Druhá pozice na kandidátce připadla starostce Jeseníku Zdeňce Blišťanové (TOP 09) a třetí místo olomoucké kardioložce Marcele Škvařilové (ProOlomouc).

"

Pozornost bude věnována oblasti sahelu a Afrického rohu, jež mají strategický význam pro bezpečnost Česka a EU.

Tomáš Petříček

Ministr zahraničí včera uvedl, že jeho úřad uvolní ze svého rozpočtu až 200 milionů korun na pomoc rozvojovým zemím, které zasáhla pandemie koronaviru.

◼ ČESKO

V Brně vznikne centrum mapující holokaust

Dokumentační centrum holokaustu na Moravě by mohlo v Brně začít fungovat za osm až deset let, řekl včera ČTK nakladatel a spisovatel Martin Reiner, který s nápadem přišel. Podle něj by mělo stát 600 až 700 milionů Kč, podporu chce získat od státu, Evropské unie a ze soukromých zdrojů. Město pro centrum poskytne pozemky v Benešově ulici. Cílem centra je i vytvoření obrazu celé historie židovské přítomnosti na Moravě.

◼ ČESKO

Stát chce koupit zámeček, v němž žil básník Reynek

Ministerstvo kultury bude usilovat o koupi zámečku v Petrkově, který potomci básníka a grafika Bohuslava Reynka prodávají. Pokud se podaří peníze nad rámec rozpočtu úřadu získat, mohl by zámeček v Petrkově provozovat Památník národního písemnictví. Podle petice Zachraňte Petrkov! by měl dům sloužit jako připomínka Reynkova díla i jeho blízkých a souputníků, kteří do Petrkova jezdili. Do pondělí se pod ní sešlo přes 1300 podpisů.

◼ ČESKO

Nevyužité armádní objekty jsou opět na prodej

Ministerstvo obrany znovu nabízí nevyužité nemovitosti. Koupit lze opět například objekt bývalých kasáren v Jaroměři, pohraniční opevnění nebo pozemky nedaleko Boru u Tachova u dálnice D5. Minimální kupní cena je dohromady asi 39,6 milionu korun. Většina ze 47 inzerovaných nemovitostí byla v nabídce už loni, žádného kupce se pro ně ale nepodařilo nalézt. Nově obrana představila devět dosud nenabízených nemovitostí.

◼ ČESKO

Pandemií přerušené Dny za obnovu lesa se vrací

Státní podnik Lesy České republiky s ukončením nouzového stavu obnoví od druhé poloviny května akce pro veřejnost na sázení stromků a lesní práce nazvané Dny za obnovu lesa. Seriál akcí začal 4. března, ale po necelých dvou týdnech byly všechny kvůli pandemii koronaviru dočasně zrušeny. Lesníci měli v plánu do konce října uspořádat po celé zemi přes 400 těchto akcí. Většina z nich by se i přes přerušení měla uskutečnit.

◼ ČESKO

Prezident Zeman se sejde se šéfem rozvědky

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) mluvil na včerejší schůzce na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o fungování rozvědky, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace. Ředitel úřadu Marek Šimandl se s prezidentem brzy sejde, aby mu mohl práci rozvědky a její priority představit. Hamáček to řekl po jednání. Zeman před týdnem označil rozvědku i kontrarozvědku Bezpečnostní informační služby za zbytečné.

◼ ČESKO

Soud potvrdil podmínku za hajlování na akci SPD

Nejvyšší soud odmítl dovolání Radka Mansfelda, jenž podle pravomocného verdiktu hajloval na loňské demonstraci hnutí SPD. Pražské soudy mu vyměřily půlroční podmínku a peněžitý trest 30 tisíc korun. Muž z Kladna dříve odmítal, že by zdviženou pravicí vyjadřoval své sympatie k neonacismu. Tvrdil, že pouze uklidňoval situaci na akci. Podle pražských soudů však jeho gesto nešlo vysvětlit a chápat jinak než jako hajlování.

◼ ČESKO

Pošta: Zásilky do USA mohou jít déle než měsíc

Kvůli nedostatku leteckých spojů v souvislosti s epidemií koronaviru může v současnosti trvat doručení poštovní zásilky z Česka do USA a dalších zemí i více než měsíc. Může se i stát, že zásilky zůstanou v Praze několik týdnů, než se dostanou do letadla. Problémy mohou nastat i při doručování do Česka. Pošta to včera uvedla v tiskové zprávě. Podnik na svých webových stránkách zveřejňuje seznam zemí, do kterých je přijímání zásilek pozastaveno.

◼ ČESKO

Koncerty Patti Smith a Masona budou až za rok

Americká písničkářka a spisovatelka Patti Smith a bubeník britské kapely Pink Floyd Nick Mason přesunuli své pražské koncerty na rok 2021. Evropská část turné Masona a jeho skupiny Saucerful of Secrets se odehraje až v květnu příštího roku, v Praze vystoupí 23. května. Přesunout své turné se vzhledem k pandemii koronaviru rozhodla také Patti Smith, která se v Praze představí 13. července 2021.

"

Ode dneška začínáme používat nové štítky a upozornění, které poskytnou dodatečný kontext a informace k některým tweetům obsahujícím sporné nebo zavádějící informace týkající se covidu-19.

Yoel Roth a Nick Pickles

manažeři Twitteru

◼ RUSKO

Rusko má druhý největší počet nakažených

Rusko včera oznámilo 10 899 nových případů nákazy koronavirem. Je to mírný pokles oproti pondělí, kdy země hlásila rekordních 11 656 případů. Celkem tak již Rusko eviduje 232 243 případů infekce, což ho řadí na druhou příčku z hlediska počtu nakažených na světě. První jsou USA. Včera rovněž potvrdil, že se nakazil koronavirem, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

◼ VENEZUELA

Dva poradci lídra opozice Guaidóa odstoupili

Lídr venezuelské opozice Juan Guaidó, jehož na 60 zemí včetně USA od loňska uznává za prozatímní hlavu Venezuely, přijal v pondělí demisi dvou svých poradců. Ti rezignovali na funkce v Guaidóově týmu poté, co vyšlo najevo, že loni na podzim jednali v Miami s firmou bývalého člena amerických speciálních jednotek o pomoci při svržení venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

◼ USA

V kancelářích Trumpa jsou nově povinné roušky

Pracovníci kanceláře amerického prezidenta Donalda Trumpa musí jako prevenci před koronavirem nosit roušky. Tu si ale jejich šéf dosud nasadit odmítal. Nařízení Bílý dům vydal poté, co byla nemoc covid-19 prokázána u dvou lidí z Trumpova úřadu. Týká se všech, kteří se pohybují v západním křídle Bílého domu, kde jsou kanceláře prezidenta, viceprezidenta Mikea Pence a jejich poradců.

◼ SLOVENSKO

Bratislava otevře školy, když se nezhorší situace

Slovensko je v případě pokračování příznivého vývoje pandemie choroby covid-19 připraveno otevřít mateřské školy a obnovit vyučování na prvním stupni základních škol, účast dětí ale nebude povinná. Včera to řekl premiér Igor Matovič. Slovensko v posledním období zaznamenává jen malý počet nových případů nákazy koronavirem. Bratislava minulý týden umožnila otevřít většinu prodejen a provoz teras restaurací.

◼ USA

Trump obvinil Obamu ze zločinu

Americký republikánský prezident Donald Trump pokračuje ve slovních výpadech proti svému demokratickému předchůdci Baracku Obamovi. Ten podle Trumpa spáchal zločin. Na pondělní tiskové konferenci ale Trump neupřesnil, z jakého porušení zákonů někdejšího prezidenta obviňuje. Trump dlouhodobě prohlašuje, že Obama stojí za vyšetřováním jeho prezidentské kampaně kvůli možné spolupráci s Ruskem.

◼ ITÁLIE

Policie zatkla 91 osob při zátahu na Cosa Nostru

Při obřím zátahu proti sicilské mafii Cosa Nostra zatkla italská policie 91 lidí. Informovala o tom včera agentura ANSA. Mezi zatčenými jsou i členové vlivných klanů z Palerma, kteří nyní budou čelit obvinění z vydírání, praní špinavých peněz, obchodu s drogami, podvodů a ilegálních sázek. Podle vyšetřovatelů mafiánští bossové svou činnost zintenzivnili za současné koronavirové krize a využívají svých vazeb v severní Itálii.

◼ SVĚT

Africe hrozí prudký nárůst úmrtí lidí s AIDS

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace spojených národů pro boj s AIDS (UNAIDS) varují před nedostatečnou péčí o pacienty s AIDS v subsaharské Africe kvůli koronaviru. Pokud nebudou podniknuty potřebné kroky, mohl by se v letech 2020 až 2021 počet úmrtí v souvislosti s AIDS zvýšit ročně o více než půl milionu. V roce 2018 v subsaharské Africe kvůli AIDS zemřelo 470 tisíc lidí.

◼ JEMEN

V Jemenu povstali další separatisté

Jemenská vládní vojska se postaví ozbrojenému povstání separatistické skupiny STC, která na jihu země vyhlásila autonomii. Na Twitteru to včera oznámila jemenská ambasáda v USA. Situace vyvolává obavy ze vzniku další bojové fronty ve válkou zmítané zemi v době pandemie covidu-19. Jemenská vláda již čelí povstaleckým Hútíům, které podporuje Írán.

"

Málo známým fenoménem bobří činnosti je zadržování vody v krajině, a tak se návštěvníci seznámí i s množstvím rybníčků a tůní.

Jan Dvořák