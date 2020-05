Kvůli šíření nového koronaviru se premiéři či ministři členských států Evropské unie nemohou setkávat osobně v Bruselu. Přitom ale musí řešit zdravotní i ekonomické dopady pandemie − Evropu čeká nejhlubší propad hospodářství od třicátých let minulého století. Konkrétní plány na to, jak dopady na ekonomiku co možná nejvíc zmírnit, řeší na společných videokonferencích ministři financí členských zemí. Ale bez Aleny Schillerové (za ANO) − česká ministryně financí se jednání nezúčastnila ještě ani jednou.