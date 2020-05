Letní dovolenou Češi zřejmě nebudou muset tento rok trávit jen ve svojí vlasti, případně na Slovensku nebo v Chorvatsku, jak to dosud tvrdili epidemiologové a vládní politici. Zástupci cestovních kanceláří věří, že už od letošního července bude možné cestovat do více evropských zemí bez potřeby nechat se testovat na koronavirus nebo jít do karantény. A vládní politici opatrně připouštějí, že díky dobrým statistikám hlavně v jihovýchodní Evropě nejde o nic nereálného.