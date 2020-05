Sedm vil a dva bytové domy s celkem 69 byty postaví developerská firma JRD poblíž pražského parku Ladronka. Projekt s názvem Císařská vinice chce stavět ve dvou etapách. První by měla odstartovat na začátku příštího roku. Komplex bude podle plánů developera hotov v roce 2023. Vily budou mít dispozice 4+kk a 5+kk, byty od 1+kk do 5+kk s předzahrádkou, balkonem či terasou. V budovách by měly být i prostory pro obchody nebo služby, inteligentní boxy na ukládání zásilek, prvky pro cyklisty a místa k instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily. Domy budou pokryty zelenými střechami.