Vracíme se do zaměstnání, otevírají se obchody, můžeme znovu posedět na zahrádkách. První fázi koronavirové krize máme za sebou. Je to dobrý čas na mezisoučet. Co jsme se zatím o společnosti a jejích lídrech dozvěděli?

1. Dokážeme si pomoci sami. Češi prokázali, že si dovedou poradit. Letitá zkušenost z komunistického režimu, kdy neschopná vláda nedokázala zajistit v podstatě nic, takže lidé byli odkázáni na kutilskou svépomoc, se zúročila ve chvíli, kdy nynější vláda nedokázala zajistit dostatek ochranných pomůcek. Lidé si vyrobili desítky milionů roušek, což byl s velkou pravděpodobností základ úspěchu, kterým se teď vláda chlubí. Jinde ve světě bylo vcelku nemyslitelné, aby vláda nařídila nošení ochranných prostředků, jež nedokázala zajistit. V Česku se nad tím nikdo nepozastavil. Legendární schopnost improvizace byla klíčem k tomu, že Česko má (spolu se Slovenskem a několika dalšími středo- a východoevropskými státy) nejmenší počet nakažených a obětí na milion obyvatel v Evropě. V tomto smyslu je společnost silná.