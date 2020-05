Vyvést český měnový trh z rovnováhy není v dobách bezprecedentní ekonomické nejistoty nic těžkého. Tomáši Holubovi, formálně řadovému členovi sedmičlenné bankovní rady ČNB, se to v pondělí podařilo jednoduše: před analytiky zaměřenými na českou měnovou politiku promluvil o tom, co může centrální banka udělat poté, co se sazbami doputuje k nule. Vlastně šlo o očekávatelné možnosti. Mezi variantami ovšem zmínil i kurzový závazek, tedy intervence za slabou korunu. Co následovalo, se obvykle neděje, ani když ČNB provede překvapivou změnu sazeb. Koruna rychle oslabila z 27,20 na 27,60 CZK/EUR. To je i v rámci koronavirového normálu hodně slabá hodnota.