Počet vodních nádrží v Česku by se v budoucnu měl výrazně rozšířit. Ministerstvo zemědělství chce s jejich budováním razantněji pokročit. V pondělí představilo 31 nových míst, která by pro ně chtělo vyhradit. Zapsána mají být do speciálního seznamu lokalit vhodných pro zadržování povrchových vod. Ten byl naposledy upravován v roce 2011 a od té doby jich obsahuje 65. S těmi novými by se jejich počet přiblížil stovce. Celkem by nová místa zadržela 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina největší vodní nádrže Orlík.

Nynější pětileté období sucha, které je podle vědců nejhorší za posledních 500 let a zásadně jej nezmění ani stávající deštivé počasí, pravděpodobně napomůže k jejich rychlejší přípravě.

Navíc řada obcí se již nemůže spoléhat ani na podzemní vodu. V dubnu bylo silné nebo mimořádné sucho evidováno v 80 procentech těchto zdrojů. Z vodárenských nádrží je v současnosti vyráběno 52 procent pitné vody v Česku a je zjevné, že tento podíl ještě poroste.

"Z našeho území odtéká prakticky veškerá voda do okolních států. Pokud ji nezadržíme, přijdeme o ni, aniž bychom ji mohli využít k hospodářským potřebám. Proto je nutné orientovat se na zadržení srážkových vod v dalších přehradních nádržích, s kapacitami, které se stačí v průběhu zimy a jara doplnit," říká ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).