Během několika dní je s rouškami všechno jinak. Ještě ve čtvrtek chtěl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jejich povinné nošení uvolnit až v polovině června, po pondělním jednání vlády a nátlaku premiéra Andreje Babiše (ANO) ale změnil názor. Od 25. května tak budou lidé moci chodit bez roušek na ulici nebo do parku, v hromadné dopravě a obchodech je budou nosit ještě týdny. Vláda se také rozhodla, že nebude žádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který jí umožňuje plošně zavírat obchody nebo omezovat volný pohyb lidí. Podle právníka Ondřeje Dostála tím však riskuje, že některá bezpečnostní opatření správní soud zruší.

"Nosit roušky bude povinné jen uvnitř budov, mimo bydliště. Dále třeba v prostředcích veřejné dopravy či v taxících. Pokud budu ve vnějších prostorách s někým v kontaktu na vzdálenost menší než dva metry, bude rouška také povinná," popsal nová pravidla Vojtěch. Opozice z řad pirátů i ODS nebo komunisté, kteří vládu tolerují, s rozhodnutím souhlasí.

Částečné odložení roušek slibovali lidem před jednáním vlády premiér Babiš i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Epidemiologická situace se stále vyvíjí dobře," vysvětlil změnu svého přísnějšího postoje ministr zdravotnictví, ten původně počítal s datem 15. června. Současně ale Vojtěch připustil, že roli v jeho rozhodnutí sehrál nejen názor odborníků, ale i společenská poptávka.

Podmínkou uvolnění ovšem je, že do dvou týdnů nedojde ke zhoršení nákazy. "Dnes je největší vlna rozvolňování, proto chceme držet roušky i venku alespoň 14 dnů," uvedl epidemiolog a náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. "Chceme si nechat prostor na vyhodnocení šíření koronaviru," dodal Vojtěch.

Při dalším postupném zmírňování přitom budou opatrní. "V MHD a obchodech by opatření mělo ještě nějaký čas trvat," dodal ministr a upozornil, že prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal zákon, který policisty opravňuje k tomu, aby nerespektování nařízení mohli v ulicích pokutovat až do výše deseti tisíc korun.

O prodloužení nouzového stavu po 17. květnu vláda Poslaneckou sněmovnu žádat nebude. Omezení služeb, provozu vnitřních prostor restaurací nebo zámků se bude od příštího pondělí řídit nařízeními ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Právě to považuje za chybu právník Ondřej Dostál, který u soudu prosadil zrušení čtyř protiepidemických omezení, která Vojtěch vydal podle zmíněného zákona. "Na místě vlády bych požádal o prodloužení nouzového stavu, aby se zamezilo chaosu, který může snadno vzniknout," varoval Dostál. Pokud někdo podá žalobu, může podle něj správní soud nařízení resortu zdravotnictví opět zrušit.

Kabinet se také zabýval podmínkami pro vyplácení ošetřovného poté, co se 25. května znovu otevřou první stupně základních škol. Návrat do lavic není pro děti povinný. Rodiče ale nevědí, zda v případě, že potomka do školy nepošlou například kvůli astmatu nebo oslabené imunitě, budou mít i nadále nárok na dávku od státu. Vláda přislíbila, že ano. Podmínky ale dosud nedoladila. "Závěr dnes nepadl," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ve hře jsou podle ní dvě varianty: buď se podmínky stanoví vládní předlohou, nebo pozměňovacím návrhem ve sněmovně.

S přispěním Markéty Šrajbrové