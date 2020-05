Před rokem jsem v debatě HN zmiňoval, že držíme velký podíl hotovosti, protože nevíme, kdy se objeví nějaká "černá labuť". A to se i stalo. Tvrdí to místopředseda představenstva investiční společnosti ZFP Investments Peter Lukáč. Firma obhospodařuje ZFP realitní fond, do jehož portfolia patří logistické areály, obchodní centra a kancelářské budovy v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Hodnota majetku fondu, jehož prostřednictvím mohou peníze zhodnocovat i drobní investoři, dosahuje v současnosti okolo 8,8 miliardy korun.

HN: Jaký dopad má současná situace na váš nemovitostní fond?

Naše portfolio je rozložené geograficky, což znamená, že vlastníme budovy v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Důležitá je také sektorová diverzifikace. Máme kancelářské nemovitosti, logistiku i nákupní centra. A toto jsou dva základní principy rozložení našeho portfolia. To se nám nyní ukazuje jako velmi prospěšné, jelikož každý ze států v regionu přistupuje jinak k řešení situace okolo koronaviru. Stran různorodosti našich nemovitostí můžeme říci, že kancelářských budov se situace výrazněji nedotkla. Jako majitelé budov poskytujeme stále stejné služby. Nevidíme tedy důvod cokoliv měnit.

HN: Kdo jsou hlavně vaši nájemníci? Odklad plateb za nájem musíte pociťovat…

Jsou to velké nadnárodní firmy, které nemají problém platit dále nájemné. Takže zde dosud nedošlo k žádnému výraznému výpadku. Samozřejmě že i v těchto domech se dole nacházejí například malé kavárny a ty jsou zavřené. Jejich podíl na příjmech z budov je ale okolo jednoho dvou procent. Takže vliv je velmi malý. V celém středoevropském regionu nyní platí pravidlo, že nájemníci tři měsíce nemusí platit nájemné, respektive jeho splatnost je posunuta. Nicméně i tak jej musí doplatit do konce roku. Takže my máme smlouvu, vystavili jsme fakturu a tu nyní vedeme jako neuhrazenou. Ale stále je to aktivum, pohledávka vůči nájemníkovi.

Peter Lukáč (47) Vystudoval MBA program s diplomem od americké City University of Seattle. V počátku kariéry pracoval mimo jiné v pojišťovně Nationale-Nederlanden. Od roku 2002 působí ve slovenské investiční společnosti IAD Investments a od roku 2008 je členem představenstva. V roce 2012 byl u vzniku dceřiné firmy ZFP Investments. V ní působí jako místopředseda představenstva.

Co se týká logistiky, tam nejsou žádné výpadky nájemného. Samozřejmě nájemníci se ozývají a ptají se, zda jim snížíme nájemné. Ale spíš to jen zkoušejí v souvislosti se situací okolo covidu-19. Přistupujeme k nim individuálně.

HN: A kdybychom se podívali na obchodní centra?

Máme v Česku Frýdu ve Frýdku-Místku a na Slovensku máme obchodní centrum v Popradu. V obou zemích došlo na příkaz vlád k uzavírání center. Můžeme ale říci, že za březen byla vyplacena většina nájemného. Co se týče dubna, faktury byly rovněž vystaveny, druhá věc je, jak budou zaplaceny. A zde čekáme, jak se k tomu vlády postaví. V Česku už došlo k přijetí opatření 50-30-20 (stát je připraven podnikatelům přispět 50 procenty na nájemné za předpokladu, že pronajímatel sleví 30 procent, pozn. red.). Na Slovensku zatím vláda konkrétní krok nepřijala. V Česku přijaté opatření je zajímavé a racionální. Je ale třeba doplnit, že 20 procent našich nájemníků mělo otevřené obchody i během krize − šlo například o potraviny či drogerie. Zavřené byly obchody s oblečením či obuví, sportovními potřebami a samozřejmě jídelní zóny. Díky zmíněnému schématu 50-30-20 nakonec celkový dopad na fond nebude tak dramatický.