Koronavirovou pandemii nemohli začátkem roku předvídat ani lidé, kteří si kupovali zájezdy v rámci "first minute", ani cestovní kanceláře, které vybrané peníze hned odeslaly hoteliérům v cílových destinacích. "Byznys je tak nastavený. Při plánování sezony si cestovní kancelář kupuje kapacitu, zadluží se přes kontokorenty a podobně. Jak si klienti zájezdy kupují, se až někdy na začátku léta dostává zpátky do černých čísel," popisuje praxi běžnou v cestovním ruchu místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Například Invia měla za období zavřených hranic zatím tisíce stornovaných zájezdů. "V březnu jsme zaznamenali asi tři tisícovky storen v hodnotě 100 milionů korun. V dubnu ještě o tisíc storen více za 160 milionů korun," vypočítává mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

Letní dovolenou do Řecka pro sebe a manžela v Invii v lednu koupila i paní Renata, která si nepřála zveřejnit příjmení. Stačilo jí na to méně než pět tisíc korun. Zbytek měla doplatit ve dvou splátkách, v dubnu a v červenci, tedy měsíc před odjezdem. Místo doplatku záloh ale cestovní kanceláři poslala odstoupení od smlouvy podle § 2535 občanského zákoníku.

Podle tohoto ustanovení lze smlouvu bez sankcí zrušit před zahájením zájezdu, pokud v místě pobytu nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo pobytu. "Bojím se nákazy," vysvětluje klientka, "Řecko sice není pandemií postiženo víc než ostatní státy, ale bude oblíbenou destinací i turistů z těch zemí, kde je to s nákazou horší." Navíc si neumí představit, jak by taková dovolená vypadala. Na poznávací výlety může nejspíš zapomenout a klasickou podobu švédských stolů v rámci all inclusive epidemiologická pravidla také promění.

Vybírání záloh může být nemravné