Evropská unie stojí na tom, že ve všech členských zemích platí stejná pravidla. Právní jistota je klíčová pro to, aby bylo možné například volně obchodovat napříč unií − česká firma tak může své zboží vyvážet kamkoliv na území unie a nemusí se bát diskriminace oproti zahraniční konkurenci. A zároveň se může spolehnout, že pokud by se jinde v unii dostala do právních sporů, tamní soudy její případ posoudí nestranně a podle pravidel platných pro všechny.

Podle kritiků ale tuto jistotu zásadním způsobem narušuje rozsudek německého Spolkového ústavního soudu z minulého týdne ve sporu o program nákupu dluhopisů Evropskou centrální bankou (ECB). Němečtí soudci se odmítli plně řídit předchozím rozsudkem Soudního dvora EU, tedy nejvyššího soudu v unii (viz hlavní text). "V sázce je nadřazenost evropského práva, což je, mimo jiné, něco, co drží pohromadě jednotný evropský trh a dává investorům důvěru investovat kdekoliv v Evropě," prohlásil Manfred Weber, lídr europoslanců za Evropskou lidovou stranu, která sdružuje politické strany pravého středu.