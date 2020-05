◼ ČESKO

Ve 20 zemích již přijímají žádosti o česká víza

České zastupitelské úřady ve 20 státech začaly včera znovu přijímat žádosti o víza a přechodné pobyty v Česku. Na 28 ambasádách a konzulátech už bylo možné o ně žádat za účelem práce v Česku nebo spojení rodin. Žádat o víza nebo o trvalé pobyty lze například na zastupitelských úřadech v Číně, USA, Srbsku či Austrálii. Omezení nadále platí v zemích, jejichž opatření přijatá proti nemoci covid-19 podání žádosti neumožňují.

◼ ČESKO

Kvůli dopisu Kuberovi se Zeman setká s Vystrčilem

Prezident Miloš Zeman se kvůli takzvanému čínskému dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi setká s jeho nástupcem Milošem Vystrčilem (ODS). Záležitost kolem dokumentu považuje za "nafouknutou bublinu". Prezident Miloš Zeman to včera řekl v rozhovoru ČTK. Vystrčil dokument kritizoval, označil ho za výhrůžný a od Zemana požaduje vysvětlení jeho vzniku. Schůzka obou politiků by se měla uskutečnit na počátku příštího týdne.

◼ ČESKO

Objem veřejných zakázek do konce března stoupl

Veřejní investoři v Česku zadali v prvním čtvrtletí 9070 zakázek za 134 miliard korun. Hodnota meziročně vzrostla o 32,8 procenta, počet se zvýšil téměř o pětinu. Objem nově vypsaných veřejných zakázek se snížil o tři procenta. Největší zakázku − za 10 miliard korun − zadaly v lednu Lesy České republiky na těžbu dřeva od roku 2020. Vyplývá to z údajů společnosti CEEC Research.

◼ ČESKO

Ruské velvyslanectví žádá o ochranu svého diplomata

Ruská ambasáda v Praze v prohlášení na svém Facebooku uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Požádala proto české ministerstvo zahraničních věcí o poskytnutí policejní ochrany. Týdeník Respekt nedávno napsal, že do Prahy přicestoval před několika týdny pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Tři pražští politici poté dostali policejní ochranu.

"

Riziko, že se děti nakazí nebo že nakazí někoho dalšího, je téměř nulové.

Roman Prymula

Podle náměstka ministra zdravotnictví se v Česku od začátku epidemie koronaviru nakazilo 250 dětí z více než 8000 nemocných. Riziko šíření viru po otevření škol, které v omezené míře vláda plánuje od 25. května, pokládá proto za minimální.

◼ ČESKO

Od března přerušilo podnikání 15 838 lidí

Od vypuknutí koronavirové krize v Česku přerušilo podle poradenské společnosti Bisnode podnikání 15 838 živnostníků, což je o 26 procent meziročně více a o 46 procent více než v roce 2018. Dramatická situace nastala v březnu, kdy jich byznys pozastavilo 10 033. V dubnu se situace stabilizovala a přes ztížené podmínky podle společnosti CRIF začalo podnikat 3564 fyzických osob, o 246 méně než v březnu. Podnikání v dubnu ukončilo 878 živnostníků a 5198 ho přerušilo.

◼ ČESKO

Počet hackerských útoků na úřady se ztrojnásobil

Množství hackerských útoků na internetové stránky místních úřadů a vzdělávacích institucí se v prvním čtvrtletí meziročně ztrojnásobilo. Tvůrci tzv. DDoS útoků využili situaci, kdy jsou běžní uživatelé kvůli koronavirové nákaze doma a odkázaní na digitální zdroje. Podíl útoků na místní samosprávu nebo školy se celosvětově zvýšil na 19 procent z celkového množství DDoS napadení. Vyplývá to ze zprávy antivirové firmy Kaspersky.

◼ ČESKO

Koronavirové delikty bude možné pokutovat na místě

Policisté a strážníci budou moci pokutovat na místě obyvatele za porušení opatření zavedených vládou a ministerstvem zdravotnictví k omezení šíření nového typu koronaviru. Předpokládá to návrh zákona, který včera podepsal prezident Miloš Zeman. Postih bude moci dosáhnout až 10 tisíc korun. Dosud se mohly přestupky projednávat výhradně ve správním řízení, které vedou krajské hygienické stanice nebo obecní úřady.

◼ RUSKO

Rusko i přes rekord v počtu nakažených zmírní restrikce

Ruský prezident Vladimir Putin včera oznámil, že ode dneška v Rusku končí období pracovního klidu zavedené v březnu kvůli šíření koronavirové infekce. Zároveň začíná pozvolná etapa uvolňování restrikcí. Prohlášení šéfa Kremlu přišlo poté, co krizový štáb dopoledne ohlásil rekordní přírůstek nakažených za předchozí den. Infekce se za neděli potvrdila u dalších 11 656 lidí, což je rekordní denní přírůstek. Celkem se už v Rusku nakazilo 221 344 osob.

◼ IZRAEL

Virus přiměl spolupracovat arabské země s Izraelem

Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt navázaly spolupráci s nemocnicí v Tel Avivu ve snaze získat pomoc při zvládání epidemie koronaviru. Zájem mají hlavně o zřízení systému dálkové medicíny, kdy pacient může s odborníky konzultovat na dálku. Arabské státy z oblasti Perského zálivu spolupracují s nemocnicí Šeba v telavivské čtvrti Ramat Gan. Izrael zatím navázal diplomatické styky jenom se dvěma arabskými státy − Egyptem a Jordánskem.

◼ ČESKO

Vláda schválila zdražení drobných zásilek z Číny

Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo Evropskou unii, v příštím roce zřejmě zdraží. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Reaguje na nové unijní předpisy týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Podle nich bude od roku 2021 zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek pod 22 eur (zhruba 550 korun). Opatření má přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a narovnat podnikatelské prostředí.

◼ SÝRIE

AI: Asadova armáda útočila na nemocnice

Armáda syrského prezidenta Bašára Asada a spojenecké ruské síly podle zprávy organizace na ochranu lidských práv Amnesty International útočily v uplynulém roce v severozápadní Sýrii na nemocnice a školy. Podle AI se tak dopustily válečných zločinů. Dokument bezmála o 40 stranách uvádí, že mezi květnem 2019 a únorem 2020 podnikla syrská armáda se svými spojenci nejméně 18 takových útoků.

◼ ČESKO

Kadeřníkům překážejí štíty, vadí i roušky klientů

Kadeřníci, které oslovila ČTK, si stěžují na nošení obličejových štítů. Špatně se jim v nich dýchá, mlží se, problém způsobují při fénování. Komplikovanější je i komunikace se zákazníky. Práci komplikují i roušky klientů, zvláště při mytí vlasů. Oslovená kadeřnictví ani přes zvýšené náklady na ochranné pomůcky neplánují zdražovat. Zhruba po dvouměsíční nucené pauze se včera kadeřnictví, holičství i barber shopy znovu otevřely. Zákazníků měly hodně.

◼ NĚMECKO

Koronavirus podle expertů zvýší zájem o očkování

Pandemie nemoci covid-19 by mohla zvýšit obecný zájem o očkování. Podle agentury DPA to očekávají experti, podle kterých nynější koronavirová krize ukázala, co se stane, když je veřejnost bez jakékoli ochrany vystavena virům. Větší ochotu nechat se očkovat odborníci předpokládají i přes to, že o víkendu v německých městech demonstrovali vedle kritiků karanténních opatření či radikálů i odpůrci vakcinace.