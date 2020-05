◼ ČESKO

Nemocných virem přibylo jen lehce, počet přesáhl 8100

Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku ke včerejšímu večeru překročil 8100. Nízký nárůst je ale zřejmě podmíněn menším počtem testů, který je pro volné dny typický. Vyléčilo se zatím 4466 pacientů, počet úmrtí se zvýšil o tři na 279. Údaje na svém webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Případů nemoci covid-19 je nejvíc v Praze, večer to bylo 1835. Druhý je Moravskoslezský kraj. Nejméně je jich na Vysočině a v Jihočeském kraji.

◼ ČÍNA

Peking se hádá s Američany o koronavirové výroky

Čínské ministerstvo zahraničí zveřejnilo třicetistránkový text, který rozebírá 24 údajně "absurdních obvinění", která proti Číně ohledně koronaviru vznesli američtí politici. Dokument, který má 11 tisíc slov a cituje někdejšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna, tvrdí, že Čína jednala transparentně, a vymezuje se proti označení "wuchanský virus". Odvolává se na Světovou zdravotnickou organizaci, podle níž by název viru neměl odkazovat k určité zemi.

◼ ČESKO

Rizikové jsou hromadné akce a zahraniční cesty

Hromadné akce pro velký počet lidí a cesty do zahraničí jsou podle epidemiologa Rastislava Maďara, který je garantem pracovní skupiny pro zmírňování opatření přijatých kvůli covidu-19, největší epidemiologické riziko. V případě cestování z důvodu dovolené by podle něj zřejmě bylo nutné absolvovat test před odjezdem a po návratu. Případnou karanténu by lidem zřejmě nehradil stát. Řekl to v televizi CNN Prima News.

◼ ČESKO

Virtuální fotbalové derby pomohlo penězi sestrám

Charitativní virtuální derby fotbalistů Sparty a Slavie ovládli hráči Sparty a v turnaji ve videohře FIFA 20 porazili soupeře 6:2. Na pomoc v boji s koronavirovou pandemií se vybralo takřka 1,3 milionu korun, částku dostanou zdravotní sestry. Pražským klubům se nepodařilo virtuálně překonat návštěvnický rekord, který jejich vzájemné utkání má. V roce 1965 na Strahově mu přihlíželo 50 tisíc diváků. Tentokrát fanoušci dohromady zakoupili 6301 vstupenek.

Nelze dělat bezkontaktní telenovelu, bez polibku, objetí, bitek a večírků.

Brazilská televize Globo

oznámila, že kvůli koronaviru zastavila natáčení v regionu oblíbených telenovel. Podobně se zachovali také tvůrci v dalších jihoamerických zemích.

◼ ČESKO

Rusko začne s Českem jednat podle vzájemné smlouvy

Rusko a Česko povedou jednání podle vzájemné smlouvy z roku 1993. Požádala o něj česká strana mimo jiné kvůli vyjasnění sporů o odstranění pražské sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Rusko v pátek souhlasilo. Ambasáda v Praze zveřejnila také prohlášení velvyslance Alexandra Zmejevského, podle nějž nezodpovědné kroky komunálních představitelů v ČR budí nedůvěru. Koněvovu sochu nechalo odstranit vedení Prahy 6, spor se vede i kolem kroků dalších radnic.

◼ SVĚT

Nemocných koronavirem je přes čtyři miliony

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem celosvětově překonal hranici čtyř milionů, uvádí specializovaný server Worldometers, podle kterého v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo přes 276 tisíc lidí, 1,4 milionu se podle něj zotavilo. Více než čtvrtinu všech nakažených registrují USA, které jsou co do počtu obětí i infikovaných nejhůře zasaženou zemí na světě. Velký denní nárůst množství nakažených také hlásí Rusko.

◼ EVROPA

Francouzi zahajují dostihovou sezonu

Dostihová sezona ve Francii dneškem začíná. Návrh pořádající organizace France Galop schválila vláda a dostihy budou v omezeném režimu na dvou závodištích obnoveny s tím, jak vstoupí v platnost uvolnění celostátní karantény, která v zemi trvala dva měsíce kvůli pandemii koronaviru. Francie patří k nejvýznamnějším dostihovým zemím světa. V Česku začne sezona rovinových dostihů 18. května v Mostě.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Británie čeká nejhlubší propad za 300 let

Ekonomika Velké Británie by letos mohla kvůli koronaviru klesnout asi o 14 procent, což by byl nejhlubší propad za více než 300 let. Ve svém scénáři s tím počítá britská centrální banka. Už příští rok ale očekává silné oživení a růst hrubého domácího produktu o 15 procent. Banka na svém zasedání ponechala základní sazby beze změn, ale upozornila, že je v případě potřeby připravena sáhnout k dalším stimulačním opatřením.

◼ ČESKO

ČSA obnoví za týden provoz na čtyřech linkách

České aerolinie (ČSA) obnoví od 18. května provoz na čtyřech linkách, půjde o linky do Paříže, Frankfurtu, Stockholmu a Amsterdamu. Další přibudou o týden později. Společnost v březnu kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl, že stát by se měl postarat o podporu Smartwings. Do skupiny Smartwing ČSA patří. Od 24. května přibudou lety do Kyjeva.