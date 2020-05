Musíte rozlišovat, kolik elektrárna celkově stála a kolik za ni zaplatíte. Vícenáklady na straně dodavatele vás nemusí zajímat, prohlásil šéf energetického kolosu ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro HN a čistě teoreticky má pravdu. Když je smlouva dobře postavená, dodavatel by měl projekt dotáhnout do konce bez ohledu na to, jak drahé potíže ho potkají.

Jenže dobře víme, že tahle teorie neplatí ani u dálnic. Jak tedy může fungovat v odvětví, kde je produkt nesrovnatelně komplexnější, investice vyšší a cesta od zadání k cíli se počítá na desetiletí? Navíc když jde o obor, který zažívá tak hlubokou krizi jako jaderná energetika?