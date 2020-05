Andrej Babiš promluvil moudře. "Před 16 lety jsme vstoupili do Evropské unie. Děkuju všem, kdo na tom tehdy pracovali. Musíme aktivně prosazovat věci, které EU posílí a spojí," napsal v první květnový den na výročí vstupu Česka do unie. Babiš má samozřejmě pravdu. Bylo by ideální, kdyby Česko v EU skutečně dokázalo přicházet s vlastními nápady, o jejichž smyslu by dokázalo přesvědčit i ostatní členské státy. Jen se mu to zatím jaksi nedaří.

Dnes je ideál­ní příležitost podívat se, jak na tom EU v době pandemie koronaviru je − je krátce po sobotním Dni Evropy, který se slaví 9. května u příležitosti výročí Schumanova plánu na sjednocení Evropy z roku 1950.