Téměř všechny vlády posledních let braly výstavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech jako svou prioritu. Jádro je podle nich stěžejním zdrojem pro tuzemskou energetickou bezpečnost. Daniel Beneš, šéf energetické firmy ČEZ, ve které státu patří 70 procent akcií, ale odmítá, že by na výstavbu nového bloku někdo tlačil. "To byly spekulace a tak to opravdu nastavené nebylo. Není otázkou, jestli by se do toho ČEZ chtělo, nebo nechtělo. Je to obchodní příležitost, a když dává smysl, tak se na ní pracuje," říká v rozhovoru pro HN. Před dvěma týdny dostal projekt nový impulz. Vláda oznámila, že plánuje ČEZ poskytnout garantované výkupní ceny na elektřinu vyrobenou v novém bloku. A tím ho ochránit před většinou tržních rizik. Je to krok, který premiér Andrej Babiš dlouhé roky odmítal.

HN: O garantované výkupní ceny na elektřinu z plánovaného nového bloku v Dukovanech jste roky usilovali. Berete to jako vítězství?

Není to úplně přesné, takto to vypadá, že vláda už něco rozhodla. Vláda jen projednala sadu smluv o spolupráci mezi státem a ČEZ. A vicepremiér Karel Havlíček dostal od vlády mandát, aby o tomto modelu jednal s Evropskou komisí. Samotné smlouvy, o kterých se tu bavíme, vláda teprve bude schvalovat. Odmítám navíc, když někdo říká, že jsme využili stavu nouze, abychom v tichosti a pod radarem získali rozhodnutí vlády.

HN: To ani nenaznačuji. Nicméně od zrušení tendru na stavbu dvou bloků v Temelíně jste po státu požadovali, aby vám, pokud chce nový blok, dal nějakou formu garancí. Takže teď to vypadá, že jste konečně dostali, co jste celou dobu chtěli.