Počkejte si, vaše operace se odkládá, slyšeli lidé několik týdnů z českých nemocnic. S tím, jak nyní vlna koronavirové nákazy opadá, vrací se zdravotnictví k běžnému provozu. Lékaři vyzývají pacienty, aby na odložené operace přišli, například u rakoviny to hraje zásadní roli při další léčbě. Virus ale dál hrozí lékařům i sestrám, kteří jsou denně v kontaktu s desítkami lidí, a nemocnice chtějí personál chránit. Nejraději by na koronavirus testovaly všechny příchozí pacienty, hlavně ty, kteří jdou na operace.

"Pacientům před operací testy děláme. Hlavně tam, kde by onemocnění koronavirem bylo pro pacienta či personál velkou komplikací, což je poměrně často," uvádí mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci Adam Fritscher.

Problémem je ale cena. Jeden test na covid-19, tedy nemoc, kterou koronavirus způsobuje, stojí zhruba tři tisíce korun. Pojišťovny ho proplácí jen tehdy, když má pacient příznaky nemoci. Téměř 38 procent lidí ale nemá příznaky žádné, mohou tak virus přenášet, aniž by o tom věděli.

Řešení hledají odborníci na ministerstvu zdravotnictví, vedení nemocnic i praktičtí lékaři, kteří pacientům předoperační vyšetření dělají.

"Máme přesné pokyny, kdy můžeme vyšetření provést, lidé bez příznaků do toho ale nespadají. Obracejí se na nás stovky lékařů z celé republiky, chtějí vědět, jak mají postupovat," popisuje Jakub Uher ze Sdružení praktických lékařů. "Z některých nemocnic nám dokonce vzkazovali, že pacienta nevezmou na operaci, když nebude mít negativní test na koronavirus," říká.

HN oslovily přes deset různých nemocnic v celé zemi, jak se k problému staví. Většina z nich hradí pacientům před operacemi test na koronavirus z vlastního rozpočtu, hlavně kvůli ochraně svých lékařů a sester.

"Je to pro nás problém, protože službu pojišťovny nechtějí platit a praktičtí lékaři indikovat, když není součástí předoperačního vyšetření. Zatím to jde do nákladů nemocnice," odpovídá šéf představenstva Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

"Provádíme testy všem pacientům, kteří jdou na plánované operace. Testování hradí nemocnice z vlastních zdrojů a je to samozřejmě obrovský zásah do našeho ekonomického chodu," uvádí také ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka. Stejně postupují v olomoucké fakultní nemocnici. "Ale bylo by nelogické, aby se testy nakonec neproplácely," podotýká její mluvčí Fritscher.

A třeba ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev neskrývá naštvání. "Vyšetření není levné a výrazně zvyšuje náklady nemocnic. Ale ochota pojišťoven jakkoli se podílet na nákladech se rovná nule. V konečném důsledku to může vést k závažnému ohrožení dostupnosti péče, třeba při opakovaných a rozsáhlých karanténách v nemocnicích," varuje. Připomíná, že i podle celosvětových doporučení se vyšetřování pacientů před operacemi i jinými zákroky považuje za nejlepší cestu, jak ochránit zdravotníky i pacienty. A vyhnout se tak dalšímu šíření viru ve zdravotnických zařízeních.

Největší česká pojišťovna VZP říká, že postupuje podle zákona. "Vycházíme z celostátních doporučení, která jsou plně v kompetenci Bezpečnostní rady státu, hlavního hygienika a ministerstva zdravotnictví. Tato doporučení jednoznačně uvádějí, které skupiny obyvatel se mají testovat z veřejného zdravotního pojištění," uvádí mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Vyhláška ministerstva říká toto: "Není nezbytný důvod pro zavedení povinného plošného testování všech pacientů před přijetím do lůžkové péče nebo před diagnostickými a terapeutickými výkony." Je to odborné doporučení klinické skupiny Covid, která působí na ministerstvu zdravotnictví.

Nemocnice už dnes vyčíslují testy na miliony korun. Třeba plzeňská nemocnice otestovala přes dva tisíce pacientů, tedy zhruba za šest milionů korun, v pražském Motole testy stály 11 milionů korun.

"Teď se o to hádáme s ministerstvem zdravotnictví. Asociace nemocnic požádala, aby vydali novou metodiku a pojišťovny to mohly proplácet," říká ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se problémem už na úřadě zabývají, nemají na to ale jasný názor. "Podle mě by se to proplácet mohlo, ale odborná skupina můj názor nesdílí. Debatujeme s pojišťovnami, které se zase bojí, že těch vyšetření bude řada a bude to drahé. Chceme proto vytipovat oblasti, kde by test měl být hrazený, kde jsou nějaká větší rizika," vysvětluje Prymula. Plošné proplácení testu všech pacientů ale podle něj zřejmě na ministerstvu neprojde.