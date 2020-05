Vláda se dostává do patové situace, z níž musí během několika dní najít východisko. Buď se smíří s tím, že některá protiepidemická opatření společně s nouzovým stavem příští neděli skončí, nebo vymyslí cestu, jak je prodloužit. Jednou z možností podle opozice je, že vybrané pasáže harmonogramu uvolňování by kabinet přepracoval. Nová, volnější pravidla by pak mohla platit třeba pro nošení roušek i pro restaurace či obchodní centra. Hlavní debata ale proběhne ve čtvrtek na schůzi vlády, po ní by měla být situace jasnější.