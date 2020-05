Kdyby se ukázalo, že už se koronavirem nakazila velká část populace, byla by to skvělá zpráva, shodovali se ještě nedávno odborníci. Znamenalo by to, že takzvaná promořenost už je dostatečná a infekce není tak nebezpečná, jak se zdálo. Největší tuzemská studie k šíření nákazy takovou zprávu nepřinesla. Otestování vzorku více než 26 tisíc lidí odhalilo, že se s virem setkaly jen jednotky promile z nich. Česká populace tak zůstává zranitelná. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale tvrdí, že to neznamená návrat k přísným a plošným zákazům.