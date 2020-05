Pandemie koronaviru výrazně oslabí českou ekonomiku. Podle analytiků se v letošním roce propadne o pět až deset procent a nezaměstnanost vyskočí z rekordních minim až na osm procent. Optimistickým prognózám z počátku krize, že nemoc během několika měsíců odezní a ekonomika se vzápětí rychle vrátí zpět na svou předchozí úroveň, věří stále méně podnikatelů.

"Ekonomika se vypnula a my nemáme tlačítko, kterým bychom ji opět zapnuli. Spíš by se dalo říct, že jsme ekonomiku polili hektolitry kapalného dusíku a úplně ji zamrazili. Rozmrazování bude trvat dlouho a nevíme, jak bude probíhat. Musíme se proto připravit na různé scénáře. Dopady současné krize na konci pocítíme všichni. Všichni trochu zchudneme," říká v on-line debatě Hospodářských novin Martin Wichterle, majitel strojírenské firmy Wikov Industry, která se zaměřuje převážně na výrobu speciálních průmyslových převodovek a je v oboru světovou špičkou. Debaty se zúčastnilo i sedm dalších předních českých byznysmenů. Diskutovali o tom, jakým výzvám bude nyní Česko čelit.

"Spousta lidí si myslí, že se současná krize rychle přežene. Stále jim nedochází, že tu s námi může zůstat delší dobu. I pro firmy, jako jsme my, kterým se nyní daří, je důležité nenechat se ukolébat. Nikdo neví, jak se nám bude dařit za tři měsíce. Musíme myslet v dlouhodobějším hledisku," varuje průkopník 3D tiskáren Josef Průša, jehož společnost Prusa Research patří dlouhodobě mezi nejrychleji rostoucí evropské firmy. Jako jedna z mála nyní profituje i ze současné krize. Lidé, kteří musí trávit výrazně více času doma, začali ve větším množství kupovat právě 3D tiskárny. Zatímco většině podniků se propadají tržby o desítky procent, Průšovi díky zvýšenému zájmu vzrostly dvojnásobně, a firma dokonce nabírá nové lidi.

Pro ostatní odvětví ale budou dopady pandemie dalekosáhlé a řada firem a podnikatelů současnou krizi neustojí. "Je mi líto spousty drobných podnikatelů, kteří přijdou o práci a kteří na tom, až skončí nouzový stav, budou výrazně hůře než předtím. Obávám se, že tu budou statisíce nezaměstnaných a velké množství dalších negativních efektů," říká zakladatel e-shopu Mall.cz a šéf investičního fondu Reflex Capital Ondřej Fryc.

Pandemie může skýtat i příležitost

Podle finančníka a bývalého ředitele Komerční banky Radovana Vávry budou pandemií nejvíce zasaženy výrobní firmy, které nenabízejí přidanou hodnotu a jsou závislé výhradně na dodávce dílů pro své odběratele, kteří si je vybrali na základě poměru kvality a ceny. "V Praze pak půjde o veškerý gastronomický a hotelový byznys napojený na turistický ruch. Vždy je ale důležité myslet na to, že i v krizi je možné vyrůst, a existuje spousta příkladů z minulosti, kdy se právě díky krizi staly některé firmy úspěšnými," dodává Vávra.

Podle účastníků debaty bude nyní do značné míry záviset na podnikatelích samotných, zda se jim podaří současnou krizi přetavit v příležitost pro svůj byznys. "V našem oboru pozoruji selhání lídrů a myslím, že se to bude ještě stupňovat. Na druhou stranu, jak část lídrů selhává, jiní mohou vyniknout," myslí si spolumajitel sítě barů a hotelu Anybody Jan Vlachynský.

Investoři tuší nejvíce příležitostí především v oblasti digitální ekonomiky. "Současná krize bude akcelerovat digitální transformaci, jejíž nástup by byl bez pandemie pravděpodobně pomalejší," předpovídá startupový investor z Credo Ventures Ondřej Bartoš.

S ním souhlasí partner finanční skupiny RSJ Václav Dejčmar: "Ukazuje se navíc, že třeba školy jsou na on-line vzdělávání připraveny více, než jsme čekali. Myslím, že nás v tomto směru čeká revoluce."

Připomíná, že o digitalizaci školství nebo státní správy se dlouhé roky hovořilo a za různé IT projekty se utratily desítky miliard korun. Výsledek přitom nebyl patrný. Nyní se žáci už druhý měsíc denně učí prostřednictvím služeb jako Google Classroom nebo Zoom a z on-line výuky se stala rázem samozřejmost.

Podobná změna jako ve školách může nastat i v kancelářích. Kvůli epidemii si v posledních týdnech velké množství zaměstnanců vyzkoušelo práci z domova. Řadě společností se forma home officu osvědčila. "Může se ukázat, že díky tomu již firmy nebudou potřebovat tak obrovské kancelářské zázemí. Samozřejmě to nebude aplikovatelné na všechny obory, ale myslím, že pro řadu podniků to bude dávat smysl," věří Josef Průša. Pokud se z home officu stane do větší míry trend, pocítí to podle Ondřeje Bartoše z Credo Ventures vlastníci administrativních budov, pro které bude obtížnější obsadit prostory ve svých nemovitostech.

O budoucnosti rozhodnou politici

Jak restart ekonomiky a společnosti po opadnutí koronaviru proběhne, bude do velké míry záležet na politicích. "Objem prostředků, které se chystají státy poskytnout na obnovu svých ekonomik, to je něco podobného jako Marshallův plán po válce. Nyní bude záležet právě na vizi politiků. Doufám, že budou přicházet spíše s racionálními řešeními, která nás posunou dál, než s populistickými," říká předseda představenstva investiční skupiny Wood & Company Jan Sýkora. Podle něj je vhodná chvíle, aby se česká vláda inspirovala v zahraničí a vytvořila plán, jak co nejlépe vybruslit ze současné krize.

Podle spolumajitele RSJ Dejčmara však již politici do značné míry selhávají. "Myslím si, že přísné regulace státu na počátku pandemie byly správné. Je dobře, že na neznámou situaci zareagoval stát restriktivně. Nyní je to ale už něco jiného. Uběhly více než dva měsíce a myslím si, že se tu politici zhlédli ve své všemocnosti. To je naprostá tragédie. Lidé jsou stále závislí na státu a sami nemají možnost nic dělat. Současná centralizace podle mě již není dobrá," říká Dejčmar.