V krizi dochází často k nenápadným posunům, které mohou v důsledcích vést k vychýlení pilířů moci. Učebnicově nám to předvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Během jednoho rozhovoru pro ČT stihla zaútočit na nezávislý soud, urazit lidi, kteří se chtěli domáhat svých práv žalobou na stát, a navrch soudům nenápadně doporučit, jak by měly ve sporech o náhradách koronavirových škod "správně" rozhodovat. Člověk by se nedivil, kdyby takto mluvil ministr spravedlnosti v roce 1984. Ale v roce 2020 je to opravdu na pováženou.