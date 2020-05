◼ ČESKO

V Ústeckém kraji se otevřou další přechody pendlerům

Zejména takzvaným pendlerům, tedy lidem dojíždějícím za prací do zahraničí, se v Ústeckém kraji otevřou 11. května další dva hraniční přechody, v Hřensku a v Dolní Poustevně na Děčínsku. Celkem tak budou moci lidé na cestě do zahraničí využít v kraji šest přechodů. Řekl to hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). V Ústeckém kraji už jsou otevřené čtyři hraniční přechody do Německa, a to na D8 v Krásném Lese, v Jiříkově, na Hoře Sv. Šebestiána a v Cínovci.

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU čeká letos rekordní propad o 7,4 procenta

Hospodářství Evropské unie, ochromené pandemií v důsledku šíření koronaviru, čeká letos propad o rekordních 7,4 procenta. Ve své jarní makroekonomické prognóze to uvedla Evropská komise, která v souvislosti s výpadkem ekonomické aktivity snížila původní podzimní odhady zhruba o devět procentních bodů. V zemích, které používají euro, bude podle komise propad ještě o tři desetiny procentního bodu výraznější.

◼ ČESKO

Kuberova nástupce voliči vyberou v červnu

Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku se uskuteční 5. a 6. června. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman. Voliči v nich vyberou nástupce zesnulého Jaroslava Kubery (ODS). Rozhodnutí prezidenta musí spolupodepsat předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Voliči na Teplicku měli jít do volebních místností původně na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila v souvislosti s epidemií koronaviru.

◼ ČESKO

OSVČ bude vyplácen příspěvek i po 30. dubnu

Jednorázový příspěvek 500 Kč denně živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které poškodila epidemie koronaviru, se bude vyplácet i po 30. dubnu. K tomuto datu měl původně skončit. Zákon, který výplatu prodlužuje, podepsal prezident Miloš Zeman. Vláda navrhla zavést takzvané druhé bonusové období pro žadatele o příspěvek, které potrvá od 1. května do 8. června. Případné třetí období by mohlo trvat až do konce srpna.

◼ ČESKO

Tržby obchodníků v březnu klesly o 8,9 procenta

Tržby obchodníků, kromě prodejů motorových vozidel, v březnu meziročně klesly o 8,9 procenta. V únoru o sedm procent rostly. Důvodem březnového poklesu jsou vládní opatření kvůli koronaviru. Prodeje rostly jen v nespecializovaných obchodech s potravinami, farmaceutickým a zdravotnickým zbožím a v e-shopech. Pokles tržeb obchodníků s motorovými vozidly byl téměř třetinový. Informoval o tom Český statistický úřad.

◼ EVROPA

Astronomové objevili černou díru dosud nejblíže Zemi

Evropští astronomové objevili na jižní obloze černou díru dosud nejbližší Zemi. Je vzdálená "jen" zhruba 1000 světelných let a doprovázejí ji dvě hvězdy. Ty jsou z jižní polokoule Země viditelné i pouhým okem, uvedli objevitelé v čele s Thomasem Riviniusem z Evropské jižní observatoře v odborném časopise Astronomy & Astrophysics. Podle českého spoluautora studie Petra Hadravy bylo pro vědce překvapením, že objevili hvězdnou soustavu obsahující černou díru.

◼ ČESKO

Hejtman Bernard odchází z ČSSD

Plzeňský hejtman Josef Bernard odchází z ČSSD. Od vedení plzeňské ČSSD cítí, že o něj nemá zájem. Na nejbližším jednání zastupitelstva kraje nabídne k dispozici svou funkci hejtmana. Bernarda už dříve ke spolupráci oslovilo hnutí STAN.

◼ ČESKO

Koro-NERV-20 chce navýšit kapacitu plicních ventilací

Členové občanské iniciativy Koro-NERV-20 doporučují v budoucnu začít intenzivně školit dodatečný personál k provádění umělé plicní ventilace a na maximum navýšit kapacitu ventilovaných lůžek. Podle nich by měla vláda zajistit co nejrychlejší průchod nového koronaviru populací. Uvedl to mluvčí iniciativy Pavel Krejča s tím, že populace se pravděpodobně bude s covid-19 potýkat i nadále.

"

Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů zcela vyloučit nebo znemožnit.

Monika Šimůnková

Nemocnice nemůže podle zástupkyně veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové zcela vyloučit přítomnost rodičů u dítěte.

◼ ČESKO

Babiš žádá kontrolu nákupu pomůcek

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. Kala řekl již dříve serveru HlídacíPes.org, že úřad nákupy v době nouzového stavu prověří. Z analýzy podle něj vyplývá, že různá ministerstva nakupovala různé ochranné pomůcky za výrazně rozdílné ceny.

◼ ČESKO

Ombudsman přijal kvůli opatřením 200 podnětů

Veřejný ochránce práv dosud přijal přes 200 podnětů, které se týkaly vládních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Třetinu z celkového počtu zatím vyřídil, řekla mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Podnětů k cestovním kancelářím a zájezdům přijal ombudsman dosud 55. Celkem 45 přijatých podnětů se týká uzavření hranic a rodinných příslušníků − cizinců, jejich příjezdu, případně vycestování za nimi.

◼ ČESKO

Vojenská nemocnice již provádí operace

V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze od tohoto týdne provádějí plánované operace. Ambulance se budou otevírat postupně. Návrat k běžnému provozu umožnil nízký počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. "Musíme být stále schopni flexibilně zareagovat v případě, kdy by došlo k recidivě epidemie, nadále je nezbytné respektovat řadu opatření k zabránění šíření nákazy," uvedl ředitel ÚVN Miroslav Zavoral.

◼ ČESKO

Táborské Mighty Sounds se přesouvají na rok 2021

Festival Mighty Sounds plánovaný v Táboře na 10. až 12. červenec se kvůli dopadům koronaviru přesouvá na příští rok. Vstupenky, jichž je na 16. ročník prodáno několik tisíc, zůstávají platné. Většina letos avizovaných kapel potvrdila účast na příští rok. Mighty Sounds, zaměřené na žánry ska, punk či reggae, přilákaly loni na táborské letiště Čápův Dvůr 11 000 lidí.

"

Takovou tu klasickou, kontaktní kampaň, kdy lidem předáte nějaký předmět, květinu, balonek − to si teď neumím představit.

Vít Rakušan

Předseda hnutí STAN k tomu, jak koronavirová krize ovlivní kampaně. Sociální odstup bude znamenat větší přesun kampaní na sociální sítě.

◼ ČESKO

Producenti považují vouchery za nevhodné

V otevřeném dopise ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) kritizuje Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury pomoc v podobě voucherů. Pro segment kultury je podle asociace tato pomoc nevhodná a maximálně může pomoci pořadatelům některých hudebních festivalů. Okamžité vrácení daně z přidané hodnoty, kterou stát za zrušené akce vybral, by prý bylo mnohem účinnější pomocí.

◼ ČESKO

Zlatou stuhu získal Oldřich Jelínek

Laureátem ceny Zlatá stuha za celoživotní přínos dětské literatuře se stal malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Jelínek. Devadesátiletý výtvarník začínal ilustracemi pro časopisy ABC, Dikobraz, Pionýr a další. Spolupracoval s Adolfem Bornem, často maloval ženy a nejrůznější stroje. V roce 1981 emigroval do západního Německa, dodnes žije a pracuje v Mnichově.

◼ ČESKO

Dopad pandemie na příjmy pocítilo 40 procent Čechů

Téměř 40 procent Čechů pocítilo dopad pandemie na své příjmy. Třetina jich má finanční rezervu na čtyři a více měsíců, 42 procent maximálně na měsíc. O zaměstnání v době krize přišlo sedm procent dotazovaných. Vyplývá to z dubnového průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi 1066 respondenty. Příjmy se snížily častěji těm, kteří mají děti ještě na základní škole (50 procent).

◼ ČESKO

Pražská koalice bude dnes řešit družstevní bydlení

Strany pražské koalice se dnes sejdou k otázce podpory družstevního bydlení, která v poslední době vyvolala spory. Projekt podpory s využitím městských pozemků připravila radní Hana Marvanová (STAN). Navrhovaný model počítá s tím, že město společně se soukromým partnerem, který vzejde ze soutěže, založí bytové družstvo, jemuž poskytne tzv. právo stavby na svém pozemku. Ekonomická stránka projektu se ale některým politikům nelíbí.

◼ LITVA

Vilnius uspořádal Rouškový týden módy

Litevské hlavní město Vilnius uspořádalo speciální týden módy, který se hodí do éry koronaviru − žádné předváděcí molo, žádné modelky v nóbl šatech, ale jen billboardy s muži, ženami a dětmi s rouškou na obličeji. Ve městě, které je na seznamu Světového dědictví UNESCO, se objevilo celkem 21 reklamních poutačů v rámci takzvaného Rouškového týdne módy. Na billboardech jsou jak doma šité roušky z látky, tak chirurgické masky vylepšené vzorem.