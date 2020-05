Na první pohled se zdá, že z nejhoršího jsme venku. Takže je možné se ptát, jak koronavirus zahýbe s českou politikou. Zatím to vypadá, že nejvíce vydělá hnutí ANO. Podle několika průzkumů jeho preference dosahují 35 procent, což je o pět procent více než před krizí. Není to nic překvapivého. V krizových dobách všude na světě stoupá podpora vládních stran, jejichž představitelé jsou neustále ve všech médiích. Překvapivé je spíše to, že Babišovo ANO nevydělalo na koronavirové krizi ještě víc. Když se podíváme do Německa, zjistíme, že vládní CDU kancléřky Merkelové vylétla vzhůru výrazněji − má podporu 38 procent Němců, ještě v březnu to bylo o deset procent méně. Babiš svoji šanci, kdy dostal mimořádné pravomoce a mohl ukázat, že skutečně dokáže řídit stát jako firmu, úplně nevyužil. Přesto je ANO zatím hlavním vítězem.