Sestry a pečovatelky, které se starají o pacienty v domácím prostředí, musí nově povinně absolvovat testy na koronavirus. Ministerstvo zdravotnictví chce nařízením, které platí od pondělka, zamezit šíření nákazy. Zástupci zdravotních a sociálních služeb by ale ještě více ocenili, kdyby se testy prováděly u klientů, o něž se musí starat po jejich návratu z nemocnice.

Když pacienti s jinými obtížemi, než je covid-19, opouštějí nemocnici a potřebují, aby se o ně staraly sestry z domácí péče, podle Ludmily Kučerové z Charity ČR za sebou mají testy na koronavirus jen v minimu případů. "Lékaři z nemocnice zavolají, abychom si převzali pa­cienta do péče, a my nevíme, jak to s ním je," popisuje Kučerová, která má na starosti charitní zdravotní služby. Dodává, že sestry takového pacienta vnímají jako rizikového.

A nejde jen o nemocné, o něž se starají sestry z domácí péče. Podle Ivy Kuchyňkové, která se v Charitě ČR věnuje sociálním službám, je stejný problém u seniorů, kteří po návratu z nemocnice potřebují pečovatele, nebo u matek, které se po porodu vrací do azylových domů. "Je důležité vědět, že ten člověk virus neroznáší a neohrozí ostatní klienty a zaměstnance," říká Kuchyňková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale riziko, že by z nemocnice odcházel pacient pozitivní na koronavirus, považuje za minimální. "V takovém případě by byl na speciálním oddělení a ve speciálním režimu," uvedl.