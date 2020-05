◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie se bojí, že kvůli nákaze narostou sociální rozdíly

V důsledku krize vyvolané koronavirem hrozí v zemích Evropské unie zvyšování sociálních rozdílů spojených s růstem nezaměstnanosti. Po videokonferenci unijních ministrů práce a sociálních věcí to řekl eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit, podle něhož by EU měla co nejdříve schválit systém podpory krátkodobých pracovních míst. I po odeznění bezprostředních dopadů pandemie bude klíčová společná koordinace a unijní financování v sociální oblasti.

◼ ČESKO

Příspěvek živnostníkům se bude vyplácet dál

Jednorázový příspěvek 500 korun denně živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným, které poškodila epidemie koronaviru, se bude vyplácet i po 30. dubnu. Schválila to sněmovna. Odmítla návrh Senátu, který chtěl příspěvek zvýšit za květen na 700 korun denně a za červen až na 900. Rozšířit chtěl také okruh jeho příjemců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s návrhy nesouhlasila. Novelu teď dostane k podpisu prezident.

◼ ČESKO

Politici při výročí Pražského povstání mluvili o odvaze

Výročí Pražského povstání by mělo ukázat především význam odvahy a vlastního nasazení pro zachování svobody. V projevech v Českém rozhlase k 75. výročí povstání to uvedli přední čeští politici. Připomínky poznamenala restriktivní opatření kvůli pandemii koronaviru, kvůli níž se nemohla uskutečnit tradiční pieta před budovou rozhlasu. Poslanci ve sněmovně památku obětí i hrdinů povstání uctili minutou ticha.

◼ ČESKO

Lidé mohou vracet lístky na fotbalové Euro

Fanoušci, kteří se příští rok nezúčastní přeloženého mistrovství Evropy ve fotbale, mohou na internetových stránkách UEFA vracet lístky. Zpět dostanou plnou cenu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR. Pokud se fanoušci plánují vydat na šampionát i v příštím roce, vstupenky jim zůstávají v platnosti. Euro bylo přesunuto kvůli pandemii koronaviru a bude se hrát od 11. června do 11. července 2021.

Jsme přesvědčeni, že dozrál čas na promyšlené a opatrné, ale výrazné postupné uvolňování režimu na vzájemných hranicích.

Slovenské spolky

v Česku vyzvaly vlády obou zemí, aby usilovaly o uvolnění režimu na česko-slovenské hranici.

◼ ČESKO

Kauza Vidkun pokračuje za zavřenými dveřmi

Olomoucká korupční kauza Vidkun, která od podzimu 2015 hýbe veřejným děním, se bude tento týden odehrávat za zavřenými dveřmi. Soudce Martin Lýsek rozhodl o vyloučení veřejnosti kvůli pandemii koronaviru. Podle soudu by se jinak bezpečnostní opatření jako například dvoumetrové rozestupy v jednací síni nedaly dodržet. Obžalovaný podnikatel Ivan Kyselý, kterému podle žalobce vynášeli policisté informace ze spisů, k soudu nedorazil.

◼ ČESKO

Prodej nemovitostí zvedl příjmy majetkového úřadu

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v letošním prvním čtvrtletí stouply příjmy meziročně o 68,2 milionu na 475,3 milionu korun. Největší část příjmů úřadu je z prodeje nepotřebných státních nemovitostí. Za celý loňský rok úřad vykázal příjmy 1,48 miliardy korun a na letošní rok má naplánované příjmy 910 milionů korun. Úřad vedle správy majetku zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu.

◼ ČESKO

Kvůli viru chystá vláda dočasný zákon

Ministerstvo zdravotnictví připraví zákon pro boj s koronavirem, který bude mít dočasnou účinnost. Na Twitteru to uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Zákon by byl účinný do konce roku, mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Kabinet tak nadále hledá způsob, jakým zajistit platnost opatření i po konci nouzového stavu, který sněmovna schválila do 17. května.

◼ ČESKO

Ústavní soud umožnil stavbu dálnice z Brna

Stížnost proti zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje odmítl Ústavní soud. Zásady byly vydané v roce 2016. Stěžovalo si sedm obcí, fyzické osoby i spolky. Odpůrci dokumentu tak už nemají možnost jeho platnost zvrátit. Kraj chystá aktualizaci, kterou mají zastupitelé schvalovat v září. Hlavním úkolem je stanovit trasu silnice či dálnice 43, která má podle únorového rozhodnutí zastupitelů vést přes Brno na sever ve stopě takzvané Hitlerovy dálnice.

◼ ČESKO

Pendleři přinesli vládě petici s více než tisíci podpisy

Petici s 1056 podpisy přinesli včera před Úřad vlády zástupci pendlerů. Nelíbí se jim, že pokud chtějí denně přejíždět hranice mezi domovem a zaměstnáním, musí si povinně platit testy na koronavirus. Senátoři hodlají u Ústavního soudu napadnout podle senátora Miroslava Balatky (za STAN) vládní opatření, které se týká přeshraničních pracovníků. Soud by měl rozhodnout, zda je opatření řádně zdůvodněné a zda není diskriminační.

◼ ČESKO

Piráti žádají druhý termín přijímacích zkoušek

Piráti vyzvali v otevřeném dopise adresovaném ministru školství Robertu Plagovi (ANO) vládu k zajištění druhého termínu přijímacích zkoušek na střední školy a možnosti odvolání se proti výsledku. Vzhledem k tomu, že deváťáci se budou moci od pondělí dobrovolně scházet na konzultacích do 15 osob, nevidí opoziční strana důvod ke zrušení druhého termínu zkoušek. Termín jednotné přijímací zkoušky zatím není jasný.

◼ AUSTRÁLIE

Bartyová hrála tenis na střeše nemocnice

Světová tenisová jednička Ashleigh Bartyová sehrála exhibici na střeše nemocnice v Brisbane. Loňská vítězka French Open a Turnaje mistryň tím chtěla vzdát hold místním zdravotníkům pečujícím o lidi s nemocí covid-19. Jejím partnerem na heliportu byl někdejší úspěšný tenista Patrick Rafter.

◼ Z TWITTERU

Titulky, že čeští vědci vyvíjejí vakcínu na covid-19, mi dost připomínají ty, v nichž naše média informují, že už brzy bude dokončena dálnice D3.

@JiriPehe

Jiří Pehe, český politolog, spisovatel a politický komentátor

Nejsme ruská gubernie.

Markéta Pekarová Adamová

Podle předsedkyně strany TOP 09 se vláda k situaci, kdy Rusko vyhrožuje českým komunálním politikům, nevyjadřuje razantně a schovává se za ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). TOP 09 chce, aby vláda razantněji vystoupila proti vměšování Ruska do českých záležitostí, a to včetně vyhoštění diplomata.

◼ ČESKO

Aktivisté: Kvůli kůrovcové těžbě jsou velké holiny

Ekologičtí aktivisté ze Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí Duha obvinili Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, že při kácení kůrovcem napadených stromů v lesích ve druhé zóně CHKO Jeseníky způsobily rozsáhlé holiny. Vedení Arcibiskupských lesů a statků tvrdí, že postupuje podle zákona i vydaných výjimek a rozsáhlé holiny při kůrovcové těžbě nevytváří.

◼ SVĚT

Polovina pracujících z domu chodí více na pornoweby

Přibližně 51 procent lidí, kteří kvůli epidemii nového koronaviru pracují z domova, začalo častěji navštěvovat pornografické stránky. Stránky s lechtivým obsahem přitom představují riziko stažení škodlivého programu či viru. Téměř pětina lidí na weby pro dospělé chodí z pracovního počítače, třetina pak ze svého PC, které ale využívá i pro pracovní agendu. Vyplývá to z celosvětového průzkumu společnosti Kaspersky mezi šesti tisíci respondenty.

◼ Z TWITTERU

Česko přispěje na vývoj vakcíny proti covidu-19 celých 750 tisíc eur. A víte, že taková stejně velká Belgie přispěla 36× víc, celých 27 milionů, chudší Srbsko třikrát víc se svými dvěma miliony? S prezentací zásluh bych byl opatrný.

@TomasZdechovsky

europoslanec Tomáš Zdechovský, místopředseda KDU-ČSL

◼ KEŇA

Atlety připravil virus o více než miliardu korun

Keňští atleti vinou zastavení závodní sezony kvůli pandemii koronaviru přišli o více než pět miliard keňských šilinků (asi 1,16 miliardy korun). Odhaduje to viceprezident tamní atletické federace Barnaba Korir. Reprezentanti africké běžecké velmoci jsou úspěšní především mezi vytrvalci, ale mezinárodní mítinky na dráze ani velké silniční běhy se nyní nekonají a jejich povolení je v nedohlednu.

◼ SVĚT

Rozvědky: Virus z čínské laboratoře patrně neunikl

Zpravodajská aliance Five Eyes (Pět očí), v níž sdílejí informace tajné služby Spojených států, Austrálie, Kanady, Británie a Nového Zélandu, nemá informace o tom, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře. Listu The Guardian to sdělily dva nejmenované zpravodajské zdroje. Jejich vyjádření odporuje výrokům čelných představitelů USA, podle nichž virus vznikl v institutu ve městě Wu-chan. Čína podobná obvinění opakovaně odmítá.

◼ ŠPANĚLSKO

Madrid: Neprodlouží-li se nouzový stav, hrozí chaos

Španělsko možná stojí před novou vlnou šíření nákazy koronavirem a hrozí chaos ve zdravotním systému, pokud poslanci ve středu neprodlouží nouzový stav o další dva týdny, tvrdí poslanci vládní koalice i premiér Pedro Sánchez. Podle právníků oslovených deníkem El Espaňol by po skončení nouzového stavu, platného zatím do soboty, začaly mít větší kompetence ve školství a zdravotnictví autonomní regiony, jež by tak mohly uvolňovat omezení volného pohybu.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Šedivý se ujal vedení unijní obranné agentury

Bývalý český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý se oficiálně stal šéfem Evropské obranné agentury. Mezivládní orgán rozvíjí armádní obrannou spolupráci členských zemí. Šedivý po nástupu do funkce uvedl, že během současné pandemie covidu-19 význam obranné spolupráce Evropské unie ještě vzrostl.

◼ ČÍNA

Peking vypustil novou raketu Dlouhý pochod 5B

Čína včera úspěšně zahájila testovací let nové verze své nejsilnější nosné rakety Dlouhý pochod 5. Předpokládá se, že raketa Dlouhý pochod 5B v budoucnu sehraje klíčovou roli při dopravě segmentů plánované čínské vesmírné stanice na oběžnou dráhu. Na svůj premiérový let odstartovala raketa Dlouhý pochod 5B, která je dlouhá 53,7 metru, z vesmírného střediska Wen-čchang na jihočínském ostrově Chaj-nan.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Pokles Ryanairu byl v dubnu 99,6 procenta

Počet cestujících, které v dubnu přepravila letadla irské společnosti Ryanair, kvůli dopadům koronaviru meziročně klesl o 99,6 procenta − z 13,5 milionu na pouhých asi 40 tisíc. Nízkonákladové aerolinky očekávají, že situace se zásadně nezmění ani v květnu a červnu. Menší rival, maďarský Wizz Air, přepravil v dubnu 78 389 lidí, což byl propad o 97,6 procenta. Wizz Air také uvedl, že od poloviny června z Londýna zahájí prázdninové lety.

◼ E-SHOPY

Rohlík.cz začal vozit zboží Ostravanům

Největší internetový obchod s potravinami v Česku Rohlík.cz rozšířil rozvoz i do Ostravy. Firma měla rozšíření v plánu, nynější pandemie nového typu koronaviru, během níž internetovým obchodům výrazně přibylo objednávek, ale uskutečnění jejího záměru uspíšila. Firma objednané nákupy vozí do Ostravy ze svého brněnského skladu.

◼ AUTA

Fiat Chrysler za čtvrtletí v hluboké ztrátě

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles vykázala za první čtvrtletí kvůli dopadům pandemie čistou ztrátu 1,69 miliardy eur, zatímco loni ve srovnatelném období hospodařila s čistým ziskem 508 milionů eur. Firma uvedla, že kvůli nejistotě vyplývající z šíření koronaviru musí zrušit výhled na tento rok. Podnik také i nadále počítá s fúzí s francouzskou automobilkou PSA.

◼ BANKY

Monetě klesl čtvrtletní zisk o čtvrtinu

Monetě Money Bank klesl v letošním prvním čtvrtletí konsolidovaný čistý zisk meziročně o 25,7 procenta na 731 milionů korun. Zisk negativně ovlivnila opatření kvůli koronavirové pandemii. Moneta také zhoršila celkový výhled pro letošní rok. Provozní výnosy banky stouply v prvních třech měsících o 14,7 procenta na 2,9 miliardy korun.

"

Sudové pivo máme na nule, částečně jsme schopni ho nahrazovat pomocí baleného piva, ale nejsme rozhodně schopni pokrýt všechno, co jsme v sudovém poztráceli.

Petr Dvořák

generální ředitel Budějovického Budvaru

◼ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Microsoft investuje v Polsku miliardu dolarů do cloudu

Microsoft v Polsku investuje jednu miliardu dolarů do projektu, jehož součástí bude i datové centrum. To bude poskytovat cloudové služby místním firmám i vládním institucím. Microsoft uvedl, že podepsal dohodu s polostátním poskytovatelem cloudových služeb Chmura Krajowa, jemuž poskytne odborné znalosti v oblasti digitální transformace a široký přístup ke cloudovým řešením.

◼ EUROZÓNA

ECB má prokázat nutnost nákupů dluhopisů

Nákupy dluhopisů, kterými se Evropská centrální banka (ECB) snaží podpořit ekonomiku eurozóny, jsou částečně v rozporu s německou ústavou. Rozhodl o tom včera německý Ústavní soud. Podle něj tyto nákupy neschválila německá vláda ani parlament. Německá centrální banka proto musí nákupy dluhopisů v rámci programu ECB do tří měsíců přerušit, pokud ECB mezitím neprokáže, že jsou tyto nákupy nutné a přiměřené.