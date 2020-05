Na lahvích s drahými italskými víny se pozvolna usazuje prach. Už téměř dva měsíce jsou kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru na Apeninském poloostrově zavřené restaurace i vinárny. Celé odvětví se tak dostalo do vážných problémů.

Výmluvným příkladem je jedno z proslulých italských vín Barolo z regionu Piemont na úpatí Alp. Patří mezi nejdražší a prodává se často v luxusních restauracích po celém světě. "Situace je velmi kritická," řekl agentuře AFP Paolo Boffa, šéf společnosti Terre del Barolo, jež sdružuje výrobce tohoto vína. Až 90 procent vína nejznámější severoitalské značky se prodá v restauracích.

Lodovico Giustiniani, šéf zemědělského sdružení Confagricoltura v oblasti Benátska, uvedl, že italským vinařům nyní příliš nepomáhá ani vývoz: "Prodeje do světových restaurací a vináren jsou téměř na nule." I on sám je v potížích. Na svém vinohradu Borgoluce vyrábí prosecco, které obvykle vyváží do USA a Asie. Prodeje do zahraničí ale v dubnu klesly o 90 procent.