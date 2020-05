Zablokovaná města, desetitisíce turistů uvízlých v karanténě a přehršel kolujících fám o příčině nemoci − diverze západních centrál, nebo Boží trest za hříchy? Zdá se vám to povědomé? Ne, slovo koronavirus dále vůbec nevyslovíme. Jedná se o stav v epidemii cholery v Oděse a dalších městech na jihu Sovětského svazu v srpnu 1970. Byla to součást světové pandemie cholery, která trvala od roku 1965 až do roku 1975.

Šířit se začala v roce 1961 z Indonésie, pokračovala do Bangladéše a Indie. Po přechodu SSSR se epidemie přemístila do severní Afriky, odtud do Itálie i Japonska. Celkem se po světě nakazilo téměř šest set tisíc lidí a smrtnost, která původně dosahovala až poloviny případů, postupně klesala pod deset procent.

Utajená karanténa

Oděsa a další města tehdejší Ukrajinské sovětské socialistické republiky nebyly zdaleka jediná postižená aglomerace ohromné země. O něco později přišly zprávy o výskytu cholery z gruzínského Batumi nebo ázerbájdžánského Baku, to však bylo mimo turistickou sezonu, tudíž bylo pro sovětské úřady jednodušší problém jednoduše zatajit. V případě Oděsy a Krymu, kde byly v srpnu 1970 na dovolené miliony rekreantů z celého Sovětského svazu, to možné nebylo.

Před pěti lety ukrajinské úřady kompletně zpřístupnily archivy obávané tajné služby KGB a kyjevský historik Eduard Andrjuščenko v nich od té doby bádá. Pro ruskojazyčný server Current Time sepsal i příběh epidemie cholery v Oděse (odkaz v ruštině). Máme tak unikátní zdroj, který nám ukazuje, jak se události rozvíjely.