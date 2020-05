Vláda pomůže podnikatelům, kteří si stěžují na problémy s placením nájmů kvůli omezeným možnostem fungování v koronavirové krizi. Uhradí za ně polovinu měsíční činže.

"Jsme připraveni uhradit za nájemníky padesát procent jejich nájmu za celé druhé čtvrtletí. Ovšem za podmínky, že si za toto období vyjednají s pronajímatelem slevu z nájmu ve výši třiceti procent," popsal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po pondělním jednání vlády, která podporu schválila. Ve výsledku by tak 50 procent nájmu pokryl stát, třicet procent zaplatil vlastník budovy a pětinu nájemník.

Speciální program připraví ministerstvo průmyslu a obchodu do týdne. O podporu budou moci žádat všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem.

200 tisíc Tolika podnikatelů by se mohla podpora týkat. Stát to vyjde zhruba na čtyři miliardy korun.

Státní rozpočet bude zmíněná podpora stát zhruba čtyři miliardy korun. Pomoc by se podle Havlíčka mohla týkat 150 tisíc až 200 tisíc podnikatelů.

Návrh by podle Svazu obchodu a cestovního ruchu mohl zachránit řadu firem před bankrotem. "Mělo by to umožnit velké části obchodů přežít. Důležité teď je, aby se pomoc k firmám rychle dostala," řekl prezident svazu Tomáš Prouza.