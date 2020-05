Do balíčku opatření, která mají firmám pomoci přečkat koronavirovou krizi, přibude nejspíš finanční podpora pro malé firmy po vzoru živnostníků a osvobození od elektronické evidence tržeb na delší dobu, než vláda plánovala. Původně měla výjimka platit jen tři měsíce po skončení nouzového stavu v Česku, to by znamenalo do 18. srpna. Nyní to vypadá, že podnikatelé v maloobchodě, velkoobchodě, stravovacích nebo ubytovacích službách nebudou muset tuto povinnost plnit až do konce roku.

"Na priority řádného výběru daní a zajištění rovných podmínek pro byznys určitě nerezignujeme, ale s ohledem na vývoj situace považuji za rozumné s nimi několik měsíců počkat," řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která záměr prosadila na jednání vlády. Posvěcení mu ještě musí dát poslanci, kteří o návrhu budou v úterý rozhodovat ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném režimu.

Návrh Schillerové má usnadnit situaci i podnikatelům, jichž se elektronická evidence doposud netýkala. Patří mezi ně právníci, lékaři či řemeslníci z různých oborů, pro něž měla povinnost platit od 1. května. Nově tak budou muset informace o svých tržbách posílat finanční správě rovněž až od ledna příštího roku. Záměr ministryně podpořil už koncem víkendu premiér Andrej Babiš (ANO).