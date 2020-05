V Itálii se za včerejšek potvrdilo dalších 1221 případů nákazy koronavirem. Je to nejméně od 10. března. Díky zlepšující se situaci začala v pondělí země s uvolňováním omezení, která zavedla v březnu ve snaze zmírnit šíření koronaviru.

Jako první v Evropě od 10. března vláda vyhlásila v celé zemi omezení volného pohybu. Od včerejška mohou Italové alespoň v rámci stejného regionu navštívit své příbuzné či si jít zaběhat do parků. V uzavřených veřejných prostorech ale musí nosit roušky. Itálie je co do počtu potvrzených případů nákazy koronavirem třetí nejhůře postiženou zemí na světě (po USA a Španělsku), v počtu úmrtí s covid-19 je druhá po USA.