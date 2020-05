Celý svět stojí o vakcínu, která by zajistila ochranu před novým koronavirem. Desítky zemí, včetně Česka, se spojily a na dárcovské konferenci v Bruselu slíbily peníze nutné na její vývoj. Stranou ale zůstali Američané − prezident Donald Trump se do mezinárodní spolupráce odmítl zapojit. Česko vedle společných snah s ostatními státy ale také věří, že zvládne vakcínu vyvinout samo.

Na očkovací látce začaly pracovat Státní zdravotní ústav, Institut klinické a experimentální medicíny a Ústav hematologie a krevní transfuze. Výzkum je v první, laboratorní fázi, následovat budou dvě další. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je potřeba, aby Česko bylo připraveno, protože mohou přijít další vlny nákazy. Ve světě v souvislosti s nemocí covid-19, kterou virus způsobuje, dosud zemřelo téměř 250 tisíc lidí.

Státní zdravotní ústav nový typ koronaviru už dva měsíce zkoumá a podle ředitele Pavla Březovského shromáždil dostatek informací pro vývoj vakcíny. Hematologický ústav a IKEM by měly ověřit účinnost a bezpečnost látky, která se bude nejprve testovat na hlodavcích. Vědci se rozhodli pro vakcínu z usmrceného viru. Tato forma se využívá například proti dětské obrně nebo vzteklině.

7,4 miliardy Na bruselské dárcovské konferenci se zatím státy světa a nadace zavázaly poskytnout na vývoj vakcíny proti koronaviru 7,4 miliardy eur.

Vojtěchův úřad přislíbil podíl na nákladech vývoje, který by měl trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun. Pokud by čeští vědci uspěli a dostali se do fáze, kdy by bylo možné vakcínu začít vyrábět ve velkém, byly by potřeba další peníze. Produkci obvykle v této fázi přebírají farmaceutické firmy.

Na očkování proti koronaviru už pracují vědecké týmy v Evropě, Spojených státech i v Asii. Zřejmě nejdál je podle dostupných údajů americká firma Moderna. Až se někomu vývoj vakcíny podaří, zájem o ni bude podle Vojtěcha obrovský. "Obávám se, že výrobní kapacity nebudou dostatečné, aby uspokojily poptávku prakticky celého světa," vysvětlil, proč nechce čekat na zahraniční úspěch. "Představa, že by potom někdo měl jako prioritu jinou zemi, je velmi naivní," dodala přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEM a poslankyně za ANO Věra Adámková, která vede společný výzkumný tým. Český klub skeptiků Sisyfos jí v roce 2018 udělil Bludný balvan poté, co o sobě uvedla, že je certifikovanou homeopatkou.