Pandemie koronaviru odhalila slabiny globalizované ekonomiky. Kvůli razantním preventivním opatřením typu zavírání hranic či podniků zkolabovaly firmám některé části dodavatelských řetězců. Už v únoru si řada českých společností stěžovala na váznoucí dodávky zboží z Číny, odkud se virus začal na přelomu roku šířit. Asijská země zavřela část území do karantény, což kvůli provázanosti světové ekonomiky způsobilo problémy i v dalších částech planety. Později navíc nešlo jen o Čínu. Například společnost Česká zbrojovka měla problém získat klíčové součástky ze severní Itálie, která se v březnu stala epicentrem nákazy v Evropě.

Podobné případy povedou podle expertů, kteří se zúčastnili debaty pořádané HN a Aspen Institute Central Europe, k přehodnocení současných obchodních vazeb a snaze posílit soběstačnost alespoň v nejdůležitějších oblastech. Mezi ně by mělo patřit zdravotnictví, energetika, IT nebo obranný průmysl. "Jsem přesvědčený, že debata uvnitř EU a každé členské země, počínaje Německem a Francií, bude směřovat k větší soběstačnosti v kritické infrastruktuře, včetně obrany a bezpečnosti," řekl v debatě vedoucí expertní skupiny Aspen Institute CE pro téma bezpečnosti a inovací a prorektor Cevro Institutu Tomáš Pojar.

O přesunu výroby do bezpečnějších lokalit a určité míře soběstačnosti mluví i evropští politici jako francouzský prezident Emmanuel Macron. Podobnou cestou se chce vydat také český premiér Andrej Babiš. Světoví ekonomové však odstřižení od Číny pokládají za příliš nákladné. Česku by tento scénář pomohl. Podle německého sdružení Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft by se produkce mohla přesunout hlavně do střední a východní Evropy.

Fotogalerie Fotogalerie Český byznys může vydělat na touze po odstřihnutí od Číny

Stimul na 20 až 30 let

Na ministerstvech už s vizí změn dodavatelských řetězců pracují a vymýšlejí, jak se do případných nových schémat zapojit. "Je to ohromná příležitost. Pokud si správně vyhodnotíme, co je pro nás důležité, co je nezbytné pro zvládání krizí a pro naši ekonomiku, můžeme z toho vyjít velmi dobře. Můžeme se zapojit do velkých nových schémat," prohlásil náměstek ministra obrany zodpovědný za průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.