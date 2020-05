V mezinárodní designérské soutěži Red Dot Award každoročně bodují i české firmy. Opakovaně cenu získávají třeba Škoda Auto nebo výrobce kuchyňských potřeb Tescoma. Prestižní mezinárodní ocenění letos dostala i společnost Aitaa ze Starého Města u Uherského Hradiště. Firma je na trhu ani ne rok a "červený puntík" v kategorii Best of the Best jí zařídil takzvaný chytrý multifunkční plot.

"Lidí je čím dál víc a místa je čím dál míň. Každý přemýšlí, jak ušetřit místo, a modularita je téma budoucnosti," říká Michal Roman, jenž chytrou stěnu vymyslel.

Podle něj je to produkt, který nikde jinde na světě neexistuje. Do chytré stěny se dá vložit nádrž na dešťovou vodu, může se z ní vyklopit sušák na prádlo, gril, houpačka nebo celá pergola se stolem a lavicemi. Nápad podnikatel dostal, když procházel satelitní městečko kousek za Prahou. Zaujaly ho malé zahrádky s drátěnými ploty se zelenou látkou. "Když jsem se bavil s majiteli domů, říkali, že si tam nemají co dát − nechtěli si postavit betonové zdi, které by jejich malý plácek uzavřely. Tam vznikl nápad na plot s výklopnými funkcemi," popisuje Roman vývoj stěny, kterou si podnik už nechal patentovat.

Zlepšování života na vesnici

K architektuře a designu na vesnici se dřívější majitel marketingové agentury a grafický designér dostal před osmi lety po hořké zkušenosti. "Dostali jsme zajímavou velkou zakázku u jedné české firmy za asi 15 milionů korun, ale nedostali jsme zaplaceno za práci. To pro měl byl zlom," říká Roman, kterému pak práce v marketingu přestala dávat smysl. "Dlouho jsem pak nemohl pracovat s lidmi, ztratil jsem důvěru v principy, které mezi lidmi fungují," říká.

Pomocnou ruku mu podala obec, ve které žil, která po něm chtěla, aby ves vylepšil a oživil. Navrhl spravit zábradlí a obnovit dětské hřiště a protože obec neměla moc peněz, navrhl také zapojení místních, což se podle něj částečně podařilo. S projektem zlepšování života na vesnici a propojování místních začal objíždět i další obce a kraje a nakonec zavedl i vlastní výrobu laviček či jiného mobiliáře do veřejných prostor a založil firmu Blank Page. "Začali jsme městským mobiliářem a pak jsme skončili u témat, jak například propojit mladé a staré lidi ve veřejném prostoru," uvádí Roman.

Právě díky tomu se dostal do satelitního městečka u Prahy - firma tam měla přijít na způsob, jak to udělat, aby v malé vesnici, kde původně žilo 600 lidí a za několik let se rozrostla o dalších čtyři tisíce nových obyvatel, starousedlíci mluvili s nově příchozími.