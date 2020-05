◼ ČESKO

Kabinet od 11. května ruší pracovní povinnost mediků

Vláda s účinností od 11. května zrušila pracovní povinnost, kterou měli uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů. Včera to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Studenti mohou v zařízeních, kde dosud působili, zůstat nadále na dobrovolném základě či na základě pracovních dohod. Opatření podle Vojtěcha navazuje na to, že kabinet rozvolňuje svá omezení v případě různých typů škol. Zrušení dosavadního opatření se týká i sociálních služeb.

◼ ČESKO

Sucho možná letos způsobí více škod než předloni

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) včera řekl, že letošní škody na zemědělských plodinách způsobené suchem budou asi větší než předloni, kdy bylo extrémní sucho. Podle oblastí se očekává propad o 20 až 40 procent, škody budou hlavně na jařinách. Předloni stát vyplácel jako kompenzace za sucho zemědělcům dvě miliardy korun, škody byly podle odhadů Agrární komory ČR kolem 11 miliard korun.

◼ ČESKO

Dubnový schodek rozpočtu je nejhorší od vzniku Česka

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun. Loni ke konci dubna byl schodek 29,7 miliardy korun. Letošní dubnový výsledek je nejhorší od vzniku Česka. Informovalo o tom včera ministerstvo financí. Dosud byl ke konci dubna nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2010, a to 78,2 miliardy korun. Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek rozpočtu na 300 miliard korun.

◼ ČESKO

Od příštího pondělí se uvolní osobní mezinárodní spoje

Vláda včera prodloužila v souvislosti s epidemií koronaviru ochranu vnitřních hranic do 13. června, zároveň schválila uvolnění mezinárodní osobní dopravy. Dopravci tak budou moci od 11. května obnovit linky do zahraničí. Zákaz platí od 14. března a vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď. Vláda také rozhodla, že na území Česka budou moci od 11. května s negativním testem na koronavirus občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím.

"

Informaci, že trestní oznámení na pana Fajta byla odložena, jsme dostali. Mrzí mě, jak se to celé odehrálo.

Lubomír Zaorálek

Ministr kultury (ČSSD) včera potvrdil, že policie odložila dvě trestní oznámení, jež na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta podal Zaorálkův předchůdce Antonín Staněk (ČSSD).

◼ ČESKO

Žáci budou muset mít alespoň dvě roušky na den

Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát jejich ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května. Každý žák bude muset mít s sebou na den aspoň dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nosit je budou ve společných prostorách. První stupeň základních škol se otevře 25. května. Žáci devátých tříd se vrátí do škol 11. května, stejně jako maturanti na střední školy. Školní docházka není povinná.

◼ ČESKO

Lékaři: Vyrážka může být příznakem covid-19

Jediným příznakem onemocnění covid-19 mohou být podle lékařů Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tzv. covidové prsty. Je to vyrážka, která se objevuje zvláště u dětí a mladistvých pacientů jako první příznak onemocnění. Projevuje se ve formě červených hrbolů na prstech zejména dolních končetin, které jsou bolestivé na dotek a mohou svědit.

◼ ČESKO

Expremiér Nečas čelí kvůli křivé výpovědi žalobě

Státní zástupce podal obžalobu na bývalého předsedu vlády Petra Nečase (ODS). Někdejší premiér se bude u soudu zpovídat kvůli dvěma výpovědím, které učinil v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Podle vyšetřovatelů křivě svědčil ve prospěch své současné manželky Jany (dříve Nagyové). Nečas už společně se ženou čelí obžalobě z podplácení v kauze trafik pro trojici poslanců ODS. Kauza zpravodajců přispěla v červnu 2013 k pádu vlády.

◼ ČESKO

Koruna přestala posilovat, oslabila k euru i dolaru

Česká měna na začátku nového týdne ztratila k euru šest haléřů na 27,09 CZK/EUR, vůči dolaru byla včera kolem 17.00 proti čtvrtečnímu závěru slabší o 13 haléřů na 24,82 CZK/USD. V posledních třech obchodních dnech minulého týdne koruna posilovala. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. "Náladě na hlavních trzích uškodil poslední výpad amerických představitelů proti Číně kvůli koronaviru," řekl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

◼ ČESKO

Vznikla interaktivní mapa odběrových míst

Brněnské science centrum Vida! vytvořilo pro ministerstvo zdravotnictví interaktivní mapu odběrových míst pro testování na nemoc covid-19. Uživatelé zjistí i to, zda odběrové místo přijímá samoplátce nebo jestli se tam dá vjet autem. Přesnou polohu lze zobrazit v aplikaci Mapy.cz. "Ministerstvo uvádělo jen adresy, často šlo o rozlehlé nemocniční areály. Lidé teď vědí, kudy mají vejít a kde přesně odběrové místo najdou," uvedl Sven Dražan ze science centra.

◼ ČESKO

PPF i Avast daly miliony na boj s koronavirem

Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která vlastní aktiva ve výši více než 47 miliard eur, darovala na pomoc v boji s pandemií koronaviru zdravotnický materiál a peníze v hodnotě 200 milionů korun. Vedle Česka šla pomoc i do USA, Indie, Vietnamu či do Bulharska. Podobně přispěly i další velké firmy. Například antivirová společnost Avast daruje 25 milionů dolarů (asi 625 milionů korun) na výzkum bojující s nákazou.

◼ ITÁLIE

Ligoví fotbalisté se vrátili k tréninku

Fotbalisté Sassuola se jako první tým ze Serie A vrátili po koronavirové přestávce a domácí karanténě k tréninku. Hráči jedenáctého týmu italské ligy se sešli v tréninkovém centru a jednotlivě běhali na třech hřištích. Itálie patří k zemím nejvíce postiženým nákazou.

◼ MEXIKO

Trať formule 1 se promění v polní nemocnici

Okruh pro závody mistrovství světa formule 1 v Mexiku se promění v polní nemocnici. Sloužit bude pacientům s mírnými příznaky covid-19, kteří však vyžadují lékařskou péči. Velká cena F1 by se měla na Autodromu bratrů Rodríguezových uskutečnit 1. listopadu, začátek sezony je nyní odložen přinejmenším do července. Na okruhu se počítá nejméně s 250 lůžky. Mexiko hlásí na 23 000 případů nákazy koronavirem a 2150 úmrtí.

"

Mít jasné a přísné sankce pro internetové firmy, které porušují pravidla, je zásadní.

Independent Television News − ITN

Britská firma, jež má na starosti produkci zpravodajství pro televizní stanice ITV, Channel 4 a Channel 5, žádá parlament, aby internetové společnosti zveřejňující fake news čelily stejně tvrdým sankcím jako televizní a rozhlasové stanice.

◼ NĚMECKO

Virem se mohlo nakazit 1,8 milionu Němců

V Německu se koronavirem mohlo nakazit už 1,8 milionu lidí, varují vědci z Univerzity v Bonnu. Statistika Institutu Roberta Kocha přitom nyní uvádí jen přes 163 tisíc případů, tedy jedenáctkrát méně. Vědci z Bonnu zkoumali obec Gangelt u Nizozemska. Virem se tam nakazilo 15 procent obyvatel, z toho 0,37 procenta zemřelo. Smrtnost v obci vztáhli k celkovému počtu obětí v Německu, jichž je asi 6700.

◼ DUBAJ

Světová výstava Expo byla o rok odložena

Mezinárodní výstava Expo 2020, která měla v říjnu začít v Dubaji, byla kvůli koronaviru o rok odložena. Při hlasování členů Mezinárodního úřadu pro výstavnictví se tak vyslovily potřebné dvě třetiny zemí. Podle původního plánu měla akce začít letos 20. října a trvat do 10. dubna příštího roku. Rezoluce o odkladu počítá s novým termínem od 1. října 2021 do 31. března 2022.

◼ NĚMECKO

Europol hledá tři levicové teroristy z Německa

Na seznam nejhledanějších osob Evropského policejního úřadu (Europol) se včera dostali tři bývalí členové německé teroristické organizace Frakce Rudé armády (RAF). Pětašedesátiletý Ernst-Volker Staub, 61letá Daniela Kletteová a 51letý Burkhard Garweg jsou hledáni kvůli přepadení dodávek s penězi i supermarketů. Podle kriminálního úřadu Dolního Saska je to poprvé, co se na seznamu Europolu objevili Němci.

◼ RUSKO

Přehlídka v Moskvě bude nyní jen letecká

Nad Moskvou včera přeletělo na sedm desítek různých vojenských letounů a vrtulníků, včetně nejmodernějších strojů MiG-31 a víceúčelových stíhaček Su-57. Jednalo se o nácvik letecké přehlídky, která se v metropoli uskuteční 9. května u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války a kterou doplní salvy z děl. Ukázka pozemních sil na Rudém náměstí byla odsunuta, až pomine epidemiologická krize v zemi.

◼ RUSKO

V Moskvě stavějí nové nemocnice kvůli koronaviru

Kvůli rychle přibývajícím případům infikovaných koronavirem se v Moskvě staví nové provizorní nemocnice. Náměstek moskevského primátora Pjotr Birjukov řekl agentuře TASS, že zdravotnické zařízení, které vzniká v jednom z pavilonů na výstavišti VDNCH a má mít kapacitu přibližně 1700 lůžek, bude hotové za dva týdny. Rusko již druhý den v řadě ohlásilo více než 10 tisíc nových případů nakažených, nejvíce nemocných je právě v hlavním městě.