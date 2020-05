Nejbohatší Syřan, jehož majetek se odhaduje až na 10 miliard dolarů, Rami Machlúf, zjevně ztratil podporu svého patrona a strýce, syrského prezidenta Bašára Asada. V neděli zveřejnil miliardář video na Facebooku, ve kterém si stěžuje, že syrské silové složky zatýkají jeho zaměstnance a snaží se ho zbavit kontroly nad jeho podniky. Nečekaná rodinná roztržka přichází v okamžiku, kdy na Asadův režim sílí tlak, především ze strany Moskvy, směrem k uzavření nějaké politické dohody o budoucím uspořádání země, aby mohly být odstraněny mezinárodní sankce, a mohlo tak dojít k oživení ekonomiky.

"Žádají mě, abych se vzdal svých firem a dělal přesně to, co řeknou, zatímco já mám zavázané oči a nemohu odpovědět. Tlak je nepřijatelný a bezpečnostní síly nelidským způsobem zatýkají naše zaměstnance," říká Machlúf na videu. Obrací se v něm i na svého strýce z matčiny strany: "Prezidente! To jsou vaši loajální podporovatelé. Situace je nebezpečná a Bůh vidí, že pokud to bude pokračovat, země bude ve velmi těžké situaci."

Miliardář vybudoval obří impérium − od stavebních společností přes dovoz automobilů až po telekomunikační společnost Siriatel, nejcennější část svého majetku. Kvůli svému spojenectví s prezidentem Asadem se dostal na sankční seznamy EU i USA, které ho obviňují, že prakticky financuje vládní režim.